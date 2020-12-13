"وزارة الصحة" تعتمد اللجنة الجديدة لمخالفات المنشآت بمكة المكرّمة

8 أعضاء دائمين واحتياطيين لمدة 3 سنوات للنظر في عقوبات المؤسسات الخاصة

أصدرت وزارة الصحة قراراً بإعادة تشكيل لجنة النظر في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة.

واعتمدت الوزارة ثمانية أعضاء بين دائمين واحتياطيين لتمثيل اللجنة في صحة مكة المكرّمة لمدة 3 سنوات؛ للنظر في مخالفات وأحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة، بالتحقيق وإصدار العقوبات، وفق أنظمة المخالفات في المنشآت الصحية الخاصة، سواءً في المستشفيات والمجمعات أو العيادات والصيدليات والمختبرات.

وعُين الدكتور فاضل أحمد طرابلسي رئيساً للجنة، وينوبه الدكتور رائف أحمد قطب، كما يمثل سعود عليان العتيبي العضوية القانونية، وعبدالله ماهر فاضل عضو قانوني احتياطي، ويمثل الأعضاء كلاً من: الدكتور ماهر عبدالرحمن خليفة، ياسر عبدالرحيم باماقوس، وعضوين احتياطيين الدكتور قاسم أحمد لمفون، وبدر حامد الصاعدي.