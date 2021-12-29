النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ملكية العلا" تنظم بطولة كأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل

بالإضافة إلى بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء أواخر يناير القادم

تنظم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية يوم السبت 29 يناير 2022م بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022، وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء.

وسيتنافس المتسابقون في النسخة الثالثة من السباق على أكثر من 15 مليون ريال سعودي (4.2 ملايين دولارٍ أمريكيٍ) من الجوائز النقدية والعينية التي تعد من أغلى بطولات القدرة والتحمل في العالم، وذلك ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة، الذي يقام خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 30 من شهر مارس.

يمتد السباق المُصنّف نجمتين مسافة 120 كلم، ويستغرق ثماني ساعات على مدى أربع مراحل عبر صحراء وجبال العلا، وسيتعين على المتسابقين تجاوز جميع مراحل السباق. ويعتبر الفائز هو أول من يصل إلى خط النهاية، ويكون حصانه في حالة جيدة، وذلك حسب نتيجة الفحص الطبي.

يُذكر أن سباق هذا العام سيشهد مشاركة مجموعة من أفضل الفرسان حول العالم يصل، عددهم إلى 200 فارسٍ وفارسة فيما ستقام بطولة البولو في الصحراء لأول مرة في العالم، وتنظمها الهيئة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو في الفترة بين 11 - 12 فبراير 2022م، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثالث من موسم شتاء طنطورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ملكية العلا" تنظم بطولة كأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل
سبق

تنظم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية يوم السبت 29 يناير 2022م بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022، وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء.

وسيتنافس المتسابقون في النسخة الثالثة من السباق على أكثر من 15 مليون ريال سعودي (4.2 ملايين دولارٍ أمريكيٍ) من الجوائز النقدية والعينية التي تعد من أغلى بطولات القدرة والتحمل في العالم، وذلك ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة، الذي يقام خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 30 من شهر مارس.

يمتد السباق المُصنّف نجمتين مسافة 120 كلم، ويستغرق ثماني ساعات على مدى أربع مراحل عبر صحراء وجبال العلا، وسيتعين على المتسابقين تجاوز جميع مراحل السباق. ويعتبر الفائز هو أول من يصل إلى خط النهاية، ويكون حصانه في حالة جيدة، وذلك حسب نتيجة الفحص الطبي.

يُذكر أن سباق هذا العام سيشهد مشاركة مجموعة من أفضل الفرسان حول العالم يصل، عددهم إلى 200 فارسٍ وفارسة فيما ستقام بطولة البولو في الصحراء لأول مرة في العالم، وتنظمها الهيئة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو في الفترة بين 11 - 12 فبراير 2022م، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثالث من موسم شتاء طنطورة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
07:06 PM

"ملكية العلا" تنظم بطولة كأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل

بالإضافة إلى بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء أواخر يناير القادم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
448

تنظم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية يوم السبت 29 يناير 2022م بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022، وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء.

وسيتنافس المتسابقون في النسخة الثالثة من السباق على أكثر من 15 مليون ريال سعودي (4.2 ملايين دولارٍ أمريكيٍ) من الجوائز النقدية والعينية التي تعد من أغلى بطولات القدرة والتحمل في العالم، وذلك ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة، الذي يقام خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 30 من شهر مارس.

يمتد السباق المُصنّف نجمتين مسافة 120 كلم، ويستغرق ثماني ساعات على مدى أربع مراحل عبر صحراء وجبال العلا، وسيتعين على المتسابقين تجاوز جميع مراحل السباق. ويعتبر الفائز هو أول من يصل إلى خط النهاية، ويكون حصانه في حالة جيدة، وذلك حسب نتيجة الفحص الطبي.

يُذكر أن سباق هذا العام سيشهد مشاركة مجموعة من أفضل الفرسان حول العالم يصل، عددهم إلى 200 فارسٍ وفارسة فيما ستقام بطولة البولو في الصحراء لأول مرة في العالم، وتنظمها الهيئة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو في الفترة بين 11 - 12 فبراير 2022م، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثالث من موسم شتاء طنطورة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,015
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,068
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,534

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة