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القبض على مواطن سرق 30 ألف ريال من محل تجاري وسط حائل

تم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته لفرع النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ ارتكب جريمة سرقة مبلغ (30,000) ريال من أحد المحال التجارية، والسطو على منزل وسرقته. وقد تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة حائل النيابة العامة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على مواطن سرق 30 ألف ريال من محل تجاري وسط حائل
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ ارتكب جريمة سرقة مبلغ (30,000) ريال من أحد المحال التجارية، والسطو على منزل وسرقته. وقد تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
11:16 PM

القبض على مواطن سرق 30 ألف ريال من محل تجاري وسط حائل

تم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته لفرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ ارتكب جريمة سرقة مبلغ (30,000) ريال من أحد المحال التجارية، والسطو على منزل وسرقته. وقد تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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