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وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

لقاح كورونا وزير الداخلية وزير الثقافة رئيس هيئة الترفيه فيروس كورونا الجديد الأمير عبدالعزيز بن سعود الأمير بدر بن فرحان تركي آل الشيخ وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
10:58 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
12:44 AM

وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
20,961

تلقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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