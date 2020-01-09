وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم، إلى جدة، بعد أن شارك مساء أمس في حفل إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في الرياض. ويباشر الأمير خالد الفيصل مهام عمله في الإمارة الأحد المقبل، بعد أن تمتع بإجازته السنوية.

أمير مكة يصل إلى جدة بعد مشاركته في حفل جائزة الملك فيصل بالرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-09 وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم، إلى جدة، بعد أن شارك مساء أمس في حفل إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في الرياض.



ويباشر الأمير خالد الفيصل مهام عمله في الإمارة الأحد المقبل، بعد أن تمتع بإجازته السنوية.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441 07:43 PM

أمير مكة يصل إلى جدة بعد مشاركته في حفل جائزة الملك فيصل بالرياض يباشر مهام عمله بالإمارة.. الأحد المقبل





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وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم، إلى جدة، بعد أن شارك مساء أمس في حفل إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في الرياض.



ويباشر الأمير خالد الفيصل مهام عمله في الإمارة الأحد المقبل، بعد أن تمتع بإجازته السنوية.