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أنباء عن مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف

يُعتبر قائد ما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة وقائد "اللواء 35 مدرع"

نقلت وسائل إعلام نبأ مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف بمحافظة ‫مأرب.

ويُعتبر حمود قائد ما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة التابعة لميليشيات الحوثي، وقائد "اللواء 35 مدرع" للحوثيين.

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أنباء عن مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف
سبق

نقلت وسائل إعلام نبأ مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف بمحافظة ‫مأرب.

ويُعتبر حمود قائد ما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة التابعة لميليشيات الحوثي، وقائد "اللواء 35 مدرع" للحوثيين.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
01:01 AM

أنباء عن مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف

يُعتبر قائد ما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة وقائد "اللواء 35 مدرع"

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فهد كاملي - جازان
3
2,271

نقلت وسائل إعلام نبأ مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف بمحافظة ‫مأرب.

ويُعتبر حمود قائد ما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة التابعة لميليشيات الحوثي، وقائد "اللواء 35 مدرع" للحوثيين.

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