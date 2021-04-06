أنباء عن مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف

نقلت وسائل إعلام نبأ مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف بمحافظة مأرب.
ويُعتبر حمود قائد ما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة التابعة لميليشيات الحوثي، وقائد "اللواء 35 مدرع" للحوثيين.
نقلت وسائل إعلام نبأ مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف بمحافظة مأرب.
ويُعتبر حمود قائد ما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة التابعة لميليشيات الحوثي، وقائد "اللواء 35 مدرع" للحوثيين.
نقلت وسائل إعلام نبأ مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف بمحافظة مأرب.
ويُعتبر حمود قائد ما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة التابعة لميليشيات الحوثي، وقائد "اللواء 35 مدرع" للحوثيين.
نقلت وسائل إعلام نبأ مقتل القيادي الحوثي عبداللطيف حمود في غارة للتحالف بمحافظة مأرب.
ويُعتبر حمود قائد ما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة التابعة لميليشيات الحوثي، وقائد "اللواء 35 مدرع" للحوثيين.