صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ.

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-03 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 05:39 PM

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول سيصلّى عليه يوم غد الاثنين





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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.