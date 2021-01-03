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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول

سيصلّى عليه يوم غد الاثنين

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
05:39 PM

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول

سيصلّى عليه يوم غد الاثنين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,017

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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