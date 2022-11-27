الإمارات تعلن أن 100% من سكانها تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

كانت قد بدأت حملة وطنية للتلقيح ضد كوفيد في ديسمبر من العام الماضي

أعلنت الإمارات أنها أعطت جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" على الأقل لجميع السكان فيها، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

ويأتي الإعلان عقب ظهور متحورة جديدة لكوفيد-19 رُصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحورة بأنها "مقلقة"، وأطلقت عليها اسم "أوميكرون".

وقالت السلطات الصحية إنه تمّ تقديم "ما مجموعه 21,802,032 جرعة من اللقاح، "بنسبة 100 في المائة لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 90.18 في المائة لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تعد الإمارات من الدول التي قامت بحملة تلقيح مكثّفة وسريعة لسكانها، فيما يبلغ عدد السكان عشرة ملايين.

وبدأت الإمارات حملة وطنية للتلقيح ضد كوفيد في ديسمبر 2020 بعدما رخصت للقاحَي سينوفارم الصيني، وفايزر/بايونتيك الأمريكي- الألماني.

ورخصت الإمارات للقاح ثالث هو أسترازينيكا البريطاني السويدي، ثم لقاح "سبوتنيك في" الروسي.