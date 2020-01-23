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الداخلية ترصد 28657 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

شددت على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (28657) مخالفة وذلك للفترة من 13/ 6/ 1443هـ حتى 19/ 6/ 1443هـ.


وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (7979) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (4443)، والشرقية بـ (3582)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2788)، ومنطقة القصيم بـ (2037)، ومنطقة حائل بـ (1496)، ومنطقة جازان بـ (1306) مخالفات، ومنطقة الجوف بـ (1205) مخالفات، ومنطقة تبوك بـ (996) مخالفة, ومنطقة الباحة بـ (813) مخالفة، ومنطقة عسير بـ (738) مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (737) مخالفة، ومنطقة نجران بـ (537) مخالفة.


وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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الداخلية ترصد 28657 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع
سبق

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (28657) مخالفة وذلك للفترة من 13/ 6/ 1443هـ حتى 19/ 6/ 1443هـ.


وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (7979) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (4443)، والشرقية بـ (3582)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2788)، ومنطقة القصيم بـ (2037)، ومنطقة حائل بـ (1496)، ومنطقة جازان بـ (1306) مخالفات، ومنطقة الجوف بـ (1205) مخالفات، ومنطقة تبوك بـ (996) مخالفة, ومنطقة الباحة بـ (813) مخالفة، ومنطقة عسير بـ (738) مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (737) مخالفة، ومنطقة نجران بـ (537) مخالفة.


وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
04:08 PM

الداخلية ترصد 28657 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

شددت على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (28657) مخالفة وذلك للفترة من 13/ 6/ 1443هـ حتى 19/ 6/ 1443هـ.


وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (7979) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (4443)، والشرقية بـ (3582)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2788)، ومنطقة القصيم بـ (2037)، ومنطقة حائل بـ (1496)، ومنطقة جازان بـ (1306) مخالفات، ومنطقة الجوف بـ (1205) مخالفات، ومنطقة تبوك بـ (996) مخالفة, ومنطقة الباحة بـ (813) مخالفة، ومنطقة عسير بـ (738) مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (737) مخالفة، ومنطقة نجران بـ (537) مخالفة.


وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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