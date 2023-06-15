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"الشورى" يصوِّت على وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص اليوم

بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة

يصوِّت أعضاء مجلس الشورى اليوم الاثنين على توصية وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية وتكلفة المعيشة.

وفي التفاصيل، تمسك عضو الشورى فهد بن جمعة بتوصيته التي طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص، وأن ذلك سيحفز المواطنين على العمل في هذا القطاع.

وكتب "ابن جمعة" في حسابه الخاص على تويتر: "الاثنين موعد التصويت على توصيتي: على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية، وتكلفة المعيشة. أتمنى إسعاد جميع العاملين الآن ومستقبلاً".

ووفقًا لبيانات الربع الثالث من 2019 إلى الآن فإن 1.91 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص، 64 % منهم يعملون في خمسة قطاعات اقتصادية، هي: تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد، والصناعات التحويلية، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي.

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"الشورى" يصوِّت على وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص اليوم
سبق

يصوِّت أعضاء مجلس الشورى اليوم الاثنين على توصية وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية وتكلفة المعيشة.

وفي التفاصيل، تمسك عضو الشورى فهد بن جمعة بتوصيته التي طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص، وأن ذلك سيحفز المواطنين على العمل في هذا القطاع.

وكتب "ابن جمعة" في حسابه الخاص على تويتر: "الاثنين موعد التصويت على توصيتي: على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية، وتكلفة المعيشة. أتمنى إسعاد جميع العاملين الآن ومستقبلاً".

ووفقًا لبيانات الربع الثالث من 2019 إلى الآن فإن 1.91 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص، 64 % منهم يعملون في خمسة قطاعات اقتصادية، هي: تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد، والصناعات التحويلية، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
12:15 AM
اخر تعديل
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:18 AM

"الشورى" يصوِّت على وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص اليوم

بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة

A A A
خالد علي - الرياض
10
7,409

يصوِّت أعضاء مجلس الشورى اليوم الاثنين على توصية وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية وتكلفة المعيشة.

وفي التفاصيل، تمسك عضو الشورى فهد بن جمعة بتوصيته التي طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص، وأن ذلك سيحفز المواطنين على العمل في هذا القطاع.

وكتب "ابن جمعة" في حسابه الخاص على تويتر: "الاثنين موعد التصويت على توصيتي: على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية، وتكلفة المعيشة. أتمنى إسعاد جميع العاملين الآن ومستقبلاً".

ووفقًا لبيانات الربع الثالث من 2019 إلى الآن فإن 1.91 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص، 64 % منهم يعملون في خمسة قطاعات اقتصادية، هي: تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد، والصناعات التحويلية، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي.

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