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الأحد المقبل موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي التعاون

نظرًا لقرب انتهاء الدورة النظامية ولمدة 5 أيام

أعلنت إدارة نادي التعاون موعد فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة نظرًا لقرب انتهاء الدورة النظامية لمجلس إدارة النادي الحالي.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "حددت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، يوم الأحد الموافق 14/ 1/ 1443هـ موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة وفقًا للمادة (65) من اللائحة الأساسية للأندية".

وتابع البيان: "يستمرّ لمدة 5 أيام حتى يوم الخميس الموافق 18/ 1/ 1443هـ".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأحد المقبل موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي التعاون
سبق

أعلنت إدارة نادي التعاون موعد فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة نظرًا لقرب انتهاء الدورة النظامية لمجلس إدارة النادي الحالي.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "حددت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، يوم الأحد الموافق 14/ 1/ 1443هـ موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة وفقًا للمادة (65) من اللائحة الأساسية للأندية".

وتابع البيان: "يستمرّ لمدة 5 أيام حتى يوم الخميس الموافق 18/ 1/ 1443هـ".

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
07:16 PM

الأحد المقبل موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي التعاون

نظرًا لقرب انتهاء الدورة النظامية ولمدة 5 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلنت إدارة نادي التعاون موعد فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة نظرًا لقرب انتهاء الدورة النظامية لمجلس إدارة النادي الحالي.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "حددت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، يوم الأحد الموافق 14/ 1/ 1443هـ موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة وفقًا للمادة (65) من اللائحة الأساسية للأندية".

وتابع البيان: "يستمرّ لمدة 5 أيام حتى يوم الخميس الموافق 18/ 1/ 1443هـ".

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