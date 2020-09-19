النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق نار جماعي في نيويورك وأنباءٌ عن سقوط ضحيتين وإصابات عدة

وسائل الإعلام: عدد كبير من سيارات الشرطة هُرع إلى مكان الحادث

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بوقوع إطلاق نار بمنطقة روشستر في نيويورك، مشيرة إلى أنباءٍ عن سقوط ضحايا وإصابات.

وذكرت مواقع أمريكية أن إطلاق نار جماعياً وقع في منطقة روشستر، أدّى إلى مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة ثمانية، في حصيلة أولية لم تؤكّدها السلطات المحلية بعد.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت وسائل الإعلام إن عدداً كبيراً من سيارات الشرطة هرع إلى مكان الحادث.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إطلاق نار جماعي في نيويورك وأنباءٌ عن سقوط ضحيتين وإصابات عدة
سبق

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بوقوع إطلاق نار بمنطقة روشستر في نيويورك، مشيرة إلى أنباءٍ عن سقوط ضحايا وإصابات.

وذكرت مواقع أمريكية أن إطلاق نار جماعياً وقع في منطقة روشستر، أدّى إلى مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة ثمانية، في حصيلة أولية لم تؤكّدها السلطات المحلية بعد.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت وسائل الإعلام إن عدداً كبيراً من سيارات الشرطة هرع إلى مكان الحادث.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
10:23 AM

إطلاق نار جماعي في نيويورك وأنباءٌ عن سقوط ضحيتين وإصابات عدة

وسائل الإعلام: عدد كبير من سيارات الشرطة هُرع إلى مكان الحادث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
501

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بوقوع إطلاق نار بمنطقة روشستر في نيويورك، مشيرة إلى أنباءٍ عن سقوط ضحايا وإصابات.

وذكرت مواقع أمريكية أن إطلاق نار جماعياً وقع في منطقة روشستر، أدّى إلى مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة ثمانية، في حصيلة أولية لم تؤكّدها السلطات المحلية بعد.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت وسائل الإعلام إن عدداً كبيراً من سيارات الشرطة هرع إلى مكان الحادث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,142
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,010
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,824
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,670

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة