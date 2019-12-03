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الفرج والدوسري يغيبان عن تدريبات الأخضر استعدادًا لملاقاة قطر

عاود المنتخب الوطني الأول اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد مباراته أمس الاثنين أمام منتخب عمان في ختام دور المجموعات لكأس الخليج العربي "خليجي 24".

يستعد "الأخضر" لخوض مباراته في نصف النهائي أمام منتخب قطر التي ستُقام بعد غدٍ الخميس.

أجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

قسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس واكتفوا بتمارين استرجاعية، خصصت المجموعة الثانية لبقية اللاعبين حيث خضعوا لتمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير.

ولم يشارك لاعب خط الوسط سلمان الفرج في الحصة التدريبية لشعوره بألم في العضلة الخلفية للفخذ وكذلك لم يشارك لاعب خط الوسط سالم الدوسري لشعوره بألم في عضلة الساق، وأجريت لهما أشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على حالة إصابتهما.

ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته على ملاعب التدريب بأسباير عند الساعة السادسة مساء.

كأس الخليج العربي خليجي 24 المنتخب السعودي المنتخب القطري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفرج والدوسري يغيبان عن تدريبات الأخضر استعدادًا لملاقاة قطر
سبق

عاود المنتخب الوطني الأول اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد مباراته أمس الاثنين أمام منتخب عمان في ختام دور المجموعات لكأس الخليج العربي "خليجي 24".

يستعد "الأخضر" لخوض مباراته في نصف النهائي أمام منتخب قطر التي ستُقام بعد غدٍ الخميس.

أجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

قسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس واكتفوا بتمارين استرجاعية، خصصت المجموعة الثانية لبقية اللاعبين حيث خضعوا لتمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير.

ولم يشارك لاعب خط الوسط سلمان الفرج في الحصة التدريبية لشعوره بألم في العضلة الخلفية للفخذ وكذلك لم يشارك لاعب خط الوسط سالم الدوسري لشعوره بألم في عضلة الساق، وأجريت لهما أشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على حالة إصابتهما.

ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته على ملاعب التدريب بأسباير عند الساعة السادسة مساء.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:43 PM

الفرج والدوسري يغيبان عن تدريبات الأخضر استعدادًا لملاقاة قطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود المنتخب الوطني الأول اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد مباراته أمس الاثنين أمام منتخب عمان في ختام دور المجموعات لكأس الخليج العربي "خليجي 24".

يستعد "الأخضر" لخوض مباراته في نصف النهائي أمام منتخب قطر التي ستُقام بعد غدٍ الخميس.

أجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

قسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس واكتفوا بتمارين استرجاعية، خصصت المجموعة الثانية لبقية اللاعبين حيث خضعوا لتمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير.

ولم يشارك لاعب خط الوسط سلمان الفرج في الحصة التدريبية لشعوره بألم في العضلة الخلفية للفخذ وكذلك لم يشارك لاعب خط الوسط سالم الدوسري لشعوره بألم في عضلة الساق، وأجريت لهما أشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على حالة إصابتهما.

ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته على ملاعب التدريب بأسباير عند الساعة السادسة مساء.

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