النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استبعاد عامل من بوفيه شهير لوجود مخالفات تتعلق بالصحة

تجاوبًا مع "سبق".. تطبيق لائحة الغرامات

أبعدت وحدات الرقابة الميدانية ببلدية الشرائع، والتابعة لأمانة العاصمة المقدسة عاملاً في أحد البوفيهات الشهيرة في الشرائع، وذلك في تجاوب مع "سبق" بعد توثيقها لأحد العمال وهو يقدم الطلب وأحد أصابعه ملفوف بشاش طبي.

وتفصيلاً وأثناء تواجد "سبق" بأحد المحال الشهيرة لإعداد "البرجر"، لاحظت أحد العمال المتواجدين في البوفيه، وقد ربط أحد أصابعه بشاش طبي، ويقوم بلف "البرجر" وتقديمه للعملاء.

بدورها تجاوبت عمليات أمانة العاصمة المقدسة مع بلاغ "سبق"، ووجهت وحدة المراقبة للموقع بعد أخذ تفاصيله، وضبطت العامل بالمخالفة، وتم استبعاده من العمل وإشعار الموقع بمراجعة البلدية لتطبيق الغرامات والجزاءات بحقه، وإغلاق المحال إذا لم تتم المراجعة.

ودعت الأمانة من يرصد مثل هذه المخالفات سرعة تقديم بلاغ إلى رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل على تويتر أو واتساب الأمانة المخصص لتلقي البلاغات 0539400940.

مكة المكرمة بلدية الشرائع أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
استبعاد عامل من بوفيه شهير لوجود مخالفات تتعلق بالصحة
سبق

أبعدت وحدات الرقابة الميدانية ببلدية الشرائع، والتابعة لأمانة العاصمة المقدسة عاملاً في أحد البوفيهات الشهيرة في الشرائع، وذلك في تجاوب مع "سبق" بعد توثيقها لأحد العمال وهو يقدم الطلب وأحد أصابعه ملفوف بشاش طبي.

وتفصيلاً وأثناء تواجد "سبق" بأحد المحال الشهيرة لإعداد "البرجر"، لاحظت أحد العمال المتواجدين في البوفيه، وقد ربط أحد أصابعه بشاش طبي، ويقوم بلف "البرجر" وتقديمه للعملاء.

بدورها تجاوبت عمليات أمانة العاصمة المقدسة مع بلاغ "سبق"، ووجهت وحدة المراقبة للموقع بعد أخذ تفاصيله، وضبطت العامل بالمخالفة، وتم استبعاده من العمل وإشعار الموقع بمراجعة البلدية لتطبيق الغرامات والجزاءات بحقه، وإغلاق المحال إذا لم تتم المراجعة.

ودعت الأمانة من يرصد مثل هذه المخالفات سرعة تقديم بلاغ إلى رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل على تويتر أو واتساب الأمانة المخصص لتلقي البلاغات 0539400940.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
05:25 PM

استبعاد عامل من بوفيه شهير لوجود مخالفات تتعلق بالصحة

تجاوبًا مع "سبق".. تطبيق لائحة الغرامات

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
5,744

أبعدت وحدات الرقابة الميدانية ببلدية الشرائع، والتابعة لأمانة العاصمة المقدسة عاملاً في أحد البوفيهات الشهيرة في الشرائع، وذلك في تجاوب مع "سبق" بعد توثيقها لأحد العمال وهو يقدم الطلب وأحد أصابعه ملفوف بشاش طبي.

وتفصيلاً وأثناء تواجد "سبق" بأحد المحال الشهيرة لإعداد "البرجر"، لاحظت أحد العمال المتواجدين في البوفيه، وقد ربط أحد أصابعه بشاش طبي، ويقوم بلف "البرجر" وتقديمه للعملاء.

بدورها تجاوبت عمليات أمانة العاصمة المقدسة مع بلاغ "سبق"، ووجهت وحدة المراقبة للموقع بعد أخذ تفاصيله، وضبطت العامل بالمخالفة، وتم استبعاده من العمل وإشعار الموقع بمراجعة البلدية لتطبيق الغرامات والجزاءات بحقه، وإغلاق المحال إذا لم تتم المراجعة.

ودعت الأمانة من يرصد مثل هذه المخالفات سرعة تقديم بلاغ إلى رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل على تويتر أو واتساب الأمانة المخصص لتلقي البلاغات 0539400940.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,955
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,068
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,473
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,733

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة