استبعاد عامل من بوفيه شهير لوجود مخالفات تتعلق بالصحة

تجاوبًا مع "سبق".. تطبيق لائحة الغرامات

أبعدت وحدات الرقابة الميدانية ببلدية الشرائع، والتابعة لأمانة العاصمة المقدسة عاملاً في أحد البوفيهات الشهيرة في الشرائع، وذلك في تجاوب مع "سبق" بعد توثيقها لأحد العمال وهو يقدم الطلب وأحد أصابعه ملفوف بشاش طبي.

وتفصيلاً وأثناء تواجد "سبق" بأحد المحال الشهيرة لإعداد "البرجر"، لاحظت أحد العمال المتواجدين في البوفيه، وقد ربط أحد أصابعه بشاش طبي، ويقوم بلف "البرجر" وتقديمه للعملاء.

بدورها تجاوبت عمليات أمانة العاصمة المقدسة مع بلاغ "سبق"، ووجهت وحدة المراقبة للموقع بعد أخذ تفاصيله، وضبطت العامل بالمخالفة، وتم استبعاده من العمل وإشعار الموقع بمراجعة البلدية لتطبيق الغرامات والجزاءات بحقه، وإغلاق المحال إذا لم تتم المراجعة.

ودعت الأمانة من يرصد مثل هذه المخالفات سرعة تقديم بلاغ إلى رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل على تويتر أو واتساب الأمانة المخصص لتلقي البلاغات 0539400940.