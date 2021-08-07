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الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر حوثية جنوب غرب مأرب

وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها

أعلن الجيش اليمني مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حاولت مهاجمة مواقعه جنوب غرب محافظة مأرب، وفقًا لما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن وحدة قتالية من الجيش مسنودة من رجال القبائل، رصدت محاولة مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة، وجرى التصدي لها، مضيفًا أن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين وانتهت بمصرع جميع العناصر المهاجمة.

وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتحركات الميليشيا الحوثية الإرهابية على امتداد الجبهة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

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الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر حوثية جنوب غرب مأرب
سبق

أعلن الجيش اليمني مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حاولت مهاجمة مواقعه جنوب غرب محافظة مأرب، وفقًا لما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن وحدة قتالية من الجيش مسنودة من رجال القبائل، رصدت محاولة مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة، وجرى التصدي لها، مضيفًا أن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين وانتهت بمصرع جميع العناصر المهاجمة.

وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتحركات الميليشيا الحوثية الإرهابية على امتداد الجبهة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
10:15 AM

الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر حوثية جنوب غرب مأرب

وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الجيش اليمني مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حاولت مهاجمة مواقعه جنوب غرب محافظة مأرب، وفقًا لما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن وحدة قتالية من الجيش مسنودة من رجال القبائل، رصدت محاولة مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة، وجرى التصدي لها، مضيفًا أن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين وانتهت بمصرع جميع العناصر المهاجمة.

وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتحركات الميليشيا الحوثية الإرهابية على امتداد الجبهة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

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