النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 أبريل 2020، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، تم رصدها يوم أمس السبت .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : بين الـ 4462 حالة 3642 حالات نشطة، وحوالي 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة .
وتابع : تم تسجيل 41 حالة تعافي ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة الى 761 حالة وتم تسجيل (7) حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 59 حالة.

وجاءت الإصابات الـ 429 حسب المدن كالتالي :

الرياض 198
مكة المكرمة 103
المدينة المنورة 73
جدة 19
الدمام 10
ينبع 7
خميس مشيط 5
صامطة 4
تبوك 3
القطيف 3
الطائف 2
صبيا 2

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 أبريل 2020، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، تم رصدها يوم أمس السبت .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : بين الـ 4462 حالة 3642 حالات نشطة، وحوالي 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة .
وتابع : تم تسجيل 41 حالة تعافي ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة الى 761 حالة وتم تسجيل (7) حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 59 حالة.

وجاءت الإصابات الـ 429 حسب المدن كالتالي :

الرياض 198
مكة المكرمة 103
المدينة المنورة 73
جدة 19
الدمام 10
ينبع 7
خميس مشيط 5
صامطة 4
تبوك 3
القطيف 3
الطائف 2
صبيا 2

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
03:38 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
03:57 PM

"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
27
36,999

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 أبريل 2020، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، تم رصدها يوم أمس السبت .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : بين الـ 4462 حالة 3642 حالات نشطة، وحوالي 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة .
وتابع : تم تسجيل 41 حالة تعافي ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة الى 761 حالة وتم تسجيل (7) حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 59 حالة.

وجاءت الإصابات الـ 429 حسب المدن كالتالي :

الرياض 198
مكة المكرمة 103
المدينة المنورة 73
جدة 19
الدمام 10
ينبع 7
خميس مشيط 5
صامطة 4
تبوك 3
القطيف 3
الطائف 2
صبيا 2

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,137
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,350
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,931
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,179

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة