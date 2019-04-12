"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 أبريل 2020، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، تم رصدها يوم أمس السبت . وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن. وقال متحدث الصحة : بين الـ 4462 حالة 3642 حالات نشطة، وحوالي 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة . وتابع : تم تسجيل 41 حالة تعافي ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة الى 761 حالة وتم تسجيل (7) حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 59 حالة.
وجاءت الإصابات الـ 429 حسب المدن كالتالي :
الرياض 198 مكة المكرمة 103 المدينة المنورة 73 جدة 19 الدمام 10 ينبع 7 خميس مشيط 5 صامطة 4 تبوك 3 القطيف 3 الطائف 2 صبيا 2
"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462
عبدالله البرقاويسبق2020-04-12
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 أبريل 2020، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، تم رصدها يوم أمس السبت . وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن. وقال متحدث الصحة : بين الـ 4462 حالة 3642 حالات نشطة، وحوالي 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة . وتابع : تم تسجيل 41 حالة تعافي ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة الى 761 حالة وتم تسجيل (7) حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 59 حالة.
وجاءت الإصابات الـ 429 حسب المدن كالتالي :
الرياض 198 مكة المكرمة 103 المدينة المنورة 73 جدة 19 الدمام 10 ينبع 7 خميس مشيط 5 صامطة 4 تبوك 3 القطيف 3 الطائف 2 صبيا 2
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
03:38 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
03:57 PM
"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 أبريل 2020، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، تم رصدها يوم أمس السبت . وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن. وقال متحدث الصحة : بين الـ 4462 حالة 3642 حالات نشطة، وحوالي 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة . وتابع : تم تسجيل 41 حالة تعافي ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة الى 761 حالة وتم تسجيل (7) حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 59 حالة.
وجاءت الإصابات الـ 429 حسب المدن كالتالي :
الرياض 198 مكة المكرمة 103 المدينة المنورة 73 جدة 19 الدمام 10 ينبع 7 خميس مشيط 5 صامطة 4 تبوك 3 القطيف 3 الطائف 2 صبيا 2