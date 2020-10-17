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الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على العين

في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان

استهل فريق الهلال حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على الصاعد الجديد لدوري المحترفين (فريق العين) بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب الجولة الأولى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم 2020-2021م.

وبهذه النتيجة حصد الهلال أول ثلاث نقاط هذا الموسم، بينما بقي رصيد العين من دون أي نقطة.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع، ومحاولات متبادلة من الجانبين، بعدها سيطر الهلال على مجريات الشوط الأول من دون أن يصل إلى الشباك؛ لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني عاد لاعبو الهلال والحماس بادٍ على أدائهم، وسرعان ما ترجموا هذا الأمر بعد أربع دقائق من المحاولات والضغط إلى هدف التقدم، وذلك عندما أخطأ الدفاع في إبعاد عرضية جيوفينكو؛ لتصل الكرة بين أقدام مسجل الهدف علي البليهي الذي تابعها داخل الشباك عند الدقيقة الـ49.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على العين
سبق

استهل فريق الهلال حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على الصاعد الجديد لدوري المحترفين (فريق العين) بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب الجولة الأولى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم 2020-2021م.

وبهذه النتيجة حصد الهلال أول ثلاث نقاط هذا الموسم، بينما بقي رصيد العين من دون أي نقطة.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع، ومحاولات متبادلة من الجانبين، بعدها سيطر الهلال على مجريات الشوط الأول من دون أن يصل إلى الشباك؛ لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني عاد لاعبو الهلال والحماس بادٍ على أدائهم، وسرعان ما ترجموا هذا الأمر بعد أربع دقائق من المحاولات والضغط إلى هدف التقدم، وذلك عندما أخطأ الدفاع في إبعاد عرضية جيوفينكو؛ لتصل الكرة بين أقدام مسجل الهدف علي البليهي الذي تابعها داخل الشباك عند الدقيقة الـ49.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
11:24 PM

الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على العين

في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهل فريق الهلال حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على الصاعد الجديد لدوري المحترفين (فريق العين) بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب الجولة الأولى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم 2020-2021م.

وبهذه النتيجة حصد الهلال أول ثلاث نقاط هذا الموسم، بينما بقي رصيد العين من دون أي نقطة.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع، ومحاولات متبادلة من الجانبين، بعدها سيطر الهلال على مجريات الشوط الأول من دون أن يصل إلى الشباك؛ لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني عاد لاعبو الهلال والحماس بادٍ على أدائهم، وسرعان ما ترجموا هذا الأمر بعد أربع دقائق من المحاولات والضغط إلى هدف التقدم، وذلك عندما أخطأ الدفاع في إبعاد عرضية جيوفينكو؛ لتصل الكرة بين أقدام مسجل الهدف علي البليهي الذي تابعها داخل الشباك عند الدقيقة الـ49.

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