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بالصور.. مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال شهر سبتمبر 2021م تقديم 1.295 خدمة وُزعت على 586 مستفيدًا، حيث بلغت نسبة الذكور 63%، ونسبة الإناث 37%، بينما شكلت نسبة النازحين 2% والمقيمين 98% من إجمالي المستفيدين.
وجرى تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 362 مريضًا توزعت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي التي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 224 شخصًا.
يذكر أن هذا المشروع يعد واحدًا من مشاريع المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام التي لها أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين
سبق

واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال شهر سبتمبر 2021م تقديم 1.295 خدمة وُزعت على 586 مستفيدًا، حيث بلغت نسبة الذكور 63%، ونسبة الإناث 37%، بينما شكلت نسبة النازحين 2% والمقيمين 98% من إجمالي المستفيدين.
وجرى تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 362 مريضًا توزعت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي التي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 224 شخصًا.
يذكر أن هذا المشروع يعد واحدًا من مشاريع المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام التي لها أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
05:59 PM

بالصور.. مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تعز
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واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال شهر سبتمبر 2021م تقديم 1.295 خدمة وُزعت على 586 مستفيدًا، حيث بلغت نسبة الذكور 63%، ونسبة الإناث 37%، بينما شكلت نسبة النازحين 2% والمقيمين 98% من إجمالي المستفيدين.
وجرى تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 362 مريضًا توزعت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي التي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 224 شخصًا.
يذكر أن هذا المشروع يعد واحدًا من مشاريع المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام التي لها أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

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