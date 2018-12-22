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بعد 40 عامًا من تشييده.. مصمم "مجسم المصحف الشريف" يطالب أمانة مكة بصيانته

تغريدة الفنان التشكيلي "ضياء" لاقت رواجًا واسعًا بين أوساط المغردين

طالب الفنان التشكيلي ضياء عزيز؛ أمانة العاصمة المقدسة، صيانة مجسم المصحف الشريف الواقع على طريق "مكة - جدة السريع".

جاء ذلك في تغريدة بثّها الفنان التشكيلي ضياء عزيز عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها: "بوابة مكة بعد 40 عامًا على تنفيذها تحتاج إلى صيانة؛ أرجو من معالي أمين العاصمة المقدسة صيانة هذا الصرح الفريد".

ولقيت تغريدة "ضياء" رواجًا واسعًا بين أوساط المغردين الذين اتفقوا على ضرورة صيانة المجسم الجمالي الذي يصافح أنظار الملايين من زوّار العاصمة المقدسة، سواءً من القادمين أو المغادرين من طريق مكة - جدة السريع.

‏يُشار إلى أن مجسم ‫بوابة مكة يقع على طريق مكة - جدة السريع، وهو من تصميم الفنان التشكيلي ضياء عزيز، واستوحى فكرته من المصحف الشريف المستقر على حامل خشبي، وقد تم تشييده في عام 1979م.

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بعد 40 عامًا من تشييده.. مصمم "مجسم المصحف الشريف" يطالب أمانة مكة بصيانته
سبق

طالب الفنان التشكيلي ضياء عزيز؛ أمانة العاصمة المقدسة، صيانة مجسم المصحف الشريف الواقع على طريق "مكة - جدة السريع".

جاء ذلك في تغريدة بثّها الفنان التشكيلي ضياء عزيز عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها: "بوابة مكة بعد 40 عامًا على تنفيذها تحتاج إلى صيانة؛ أرجو من معالي أمين العاصمة المقدسة صيانة هذا الصرح الفريد".

ولقيت تغريدة "ضياء" رواجًا واسعًا بين أوساط المغردين الذين اتفقوا على ضرورة صيانة المجسم الجمالي الذي يصافح أنظار الملايين من زوّار العاصمة المقدسة، سواءً من القادمين أو المغادرين من طريق مكة - جدة السريع.

‏يُشار إلى أن مجسم ‫بوابة مكة يقع على طريق مكة - جدة السريع، وهو من تصميم الفنان التشكيلي ضياء عزيز، واستوحى فكرته من المصحف الشريف المستقر على حامل خشبي، وقد تم تشييده في عام 1979م.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
11:07 PM

بعد 40 عامًا من تشييده.. مصمم "مجسم المصحف الشريف" يطالب أمانة مكة بصيانته

تغريدة الفنان التشكيلي "ضياء" لاقت رواجًا واسعًا بين أوساط المغردين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
13,153

طالب الفنان التشكيلي ضياء عزيز؛ أمانة العاصمة المقدسة، صيانة مجسم المصحف الشريف الواقع على طريق "مكة - جدة السريع".

جاء ذلك في تغريدة بثّها الفنان التشكيلي ضياء عزيز عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها: "بوابة مكة بعد 40 عامًا على تنفيذها تحتاج إلى صيانة؛ أرجو من معالي أمين العاصمة المقدسة صيانة هذا الصرح الفريد".

ولقيت تغريدة "ضياء" رواجًا واسعًا بين أوساط المغردين الذين اتفقوا على ضرورة صيانة المجسم الجمالي الذي يصافح أنظار الملايين من زوّار العاصمة المقدسة، سواءً من القادمين أو المغادرين من طريق مكة - جدة السريع.

‏يُشار إلى أن مجسم ‫بوابة مكة يقع على طريق مكة - جدة السريع، وهو من تصميم الفنان التشكيلي ضياء عزيز، واستوحى فكرته من المصحف الشريف المستقر على حامل خشبي، وقد تم تشييده في عام 1979م.

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