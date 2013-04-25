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طبيبة أعصاب: التثاؤب قد يكون إشارة على مرض خطير في هذه الحالة

وصفته بأنه رد لا إرادي يسمح بتنشيط الدماغ

قالت طبيبة الأعصاب والأخصائية النفسية أولغا غولوبنسكايا، إن الإنسان يتثاءب عادة عند رغبته في النوم، أو عند حاجته لنيل قسط من الراحة.

ونوهت الخبيرة بأن التثاؤب هو رد انعكاسي لا إرادي، يسمح بتنشيط الدماغ.

وحسب موقع " روسيا اليوم"، أوضحت طبيبة الأعصاب أن من أسباب التثاؤب حدوث تغيرات في جدول العمل المعتاد، وكذلك الانتقال من منطقة زمنية إلى أخرى بالطائرة، وحدوث أي اضطرابات في الإيقاعات البيولوجية، والمزيد من التغير في النوم.

وشددت على أنه إذا كان النوم غير فعال، فسيتثاءب المرء أحياناً خلال النهار.

وقالت: "نادراً ما يتثاءب الناس أثناء النهار، لكن إذا بدؤوا في التثاؤب باستمرار، فقد يكون ذلك إشارة إلى وجود أمراض خطيرة. يمكن أن يصاحب التثاؤب، على سبيل المثال، وجود فشل قلبي. وقد يكون سببه وجود الاضطرابات العصبية المرتبطة بحدوث خلل في وظيفة النوم. ومع وجود الاكتئاب، قد يظهر التثاؤب المستمر".

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طبيبة أعصاب: التثاؤب قد يكون إشارة على مرض خطير في هذه الحالة
سبق

قالت طبيبة الأعصاب والأخصائية النفسية أولغا غولوبنسكايا، إن الإنسان يتثاءب عادة عند رغبته في النوم، أو عند حاجته لنيل قسط من الراحة.

ونوهت الخبيرة بأن التثاؤب هو رد انعكاسي لا إرادي، يسمح بتنشيط الدماغ.

وحسب موقع " روسيا اليوم"، أوضحت طبيبة الأعصاب أن من أسباب التثاؤب حدوث تغيرات في جدول العمل المعتاد، وكذلك الانتقال من منطقة زمنية إلى أخرى بالطائرة، وحدوث أي اضطرابات في الإيقاعات البيولوجية، والمزيد من التغير في النوم.

وشددت على أنه إذا كان النوم غير فعال، فسيتثاءب المرء أحياناً خلال النهار.

وقالت: "نادراً ما يتثاءب الناس أثناء النهار، لكن إذا بدؤوا في التثاؤب باستمرار، فقد يكون ذلك إشارة إلى وجود أمراض خطيرة. يمكن أن يصاحب التثاؤب، على سبيل المثال، وجود فشل قلبي. وقد يكون سببه وجود الاضطرابات العصبية المرتبطة بحدوث خلل في وظيفة النوم. ومع وجود الاكتئاب، قد يظهر التثاؤب المستمر".

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
11:54 AM

طبيبة أعصاب: التثاؤب قد يكون إشارة على مرض خطير في هذه الحالة

وصفته بأنه رد لا إرادي يسمح بتنشيط الدماغ

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
702

قالت طبيبة الأعصاب والأخصائية النفسية أولغا غولوبنسكايا، إن الإنسان يتثاءب عادة عند رغبته في النوم، أو عند حاجته لنيل قسط من الراحة.

ونوهت الخبيرة بأن التثاؤب هو رد انعكاسي لا إرادي، يسمح بتنشيط الدماغ.

وحسب موقع " روسيا اليوم"، أوضحت طبيبة الأعصاب أن من أسباب التثاؤب حدوث تغيرات في جدول العمل المعتاد، وكذلك الانتقال من منطقة زمنية إلى أخرى بالطائرة، وحدوث أي اضطرابات في الإيقاعات البيولوجية، والمزيد من التغير في النوم.

وشددت على أنه إذا كان النوم غير فعال، فسيتثاءب المرء أحياناً خلال النهار.

وقالت: "نادراً ما يتثاءب الناس أثناء النهار، لكن إذا بدؤوا في التثاؤب باستمرار، فقد يكون ذلك إشارة إلى وجود أمراض خطيرة. يمكن أن يصاحب التثاؤب، على سبيل المثال، وجود فشل قلبي. وقد يكون سببه وجود الاضطرابات العصبية المرتبطة بحدوث خلل في وظيفة النوم. ومع وجود الاكتئاب، قد يظهر التثاؤب المستمر".

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