الصين تلغي 1255 رحلة جوية بمطارين في بكين بسبب كورونا

ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة.
وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.
ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة.
وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.الصين فيروس كورونا الجديد
ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة.
وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.
ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة.
وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.