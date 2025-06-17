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الصين تلغي 1255 رحلة جوية بمطارين في بكين بسبب كورونا

صحيفة "الشعب": تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة

ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة.

وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تلغي 1255 رحلة جوية بمطارين في بكين بسبب كورونا
سبق

ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة.

وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:40 AM

الصين تلغي 1255 رحلة جوية بمطارين في بكين بسبب كورونا

صحيفة "الشعب": تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة.

وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.

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