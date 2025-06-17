وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.

ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة.

الصين تلغي 1255 رحلة جوية بمطارين في بكين بسبب كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-17 ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة. وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 08:40 AM

الصين تلغي 1255 رحلة جوية بمطارين في بكين بسبب كورونا صحيفة "الشعب": تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة





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ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة.

وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.