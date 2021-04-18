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"النصر": مغادرة أيمن يحيى إلى ميونيخ.. وهذه تفاصيل رحلته العلاجية

غادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أيمن يحيى، اليوم الأحد، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، للخضوع لعملية جراحية في عضلات البطن السفلية على يد الجراح الشهير "موشاوك أولريخ".

وتقرر موعد الجراحة يوم 21 أبريل الجاري، وبعد ذلك ستتم إعادة التأهيل في ميونيخ حتى 29 أبريل.
وسيواصل اللاعب إعادة تأهيله في الرياض ابتداءً من 30 أبريل، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية في 12 مايو المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر": مغادرة أيمن يحيى إلى ميونيخ.. وهذه تفاصيل رحلته العلاجية
سبق

غادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أيمن يحيى، اليوم الأحد، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، للخضوع لعملية جراحية في عضلات البطن السفلية على يد الجراح الشهير "موشاوك أولريخ".

وتقرر موعد الجراحة يوم 21 أبريل الجاري، وبعد ذلك ستتم إعادة التأهيل في ميونيخ حتى 29 أبريل.
وسيواصل اللاعب إعادة تأهيله في الرياض ابتداءً من 30 أبريل، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية في 12 مايو المقبل.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
05:12 PM

"النصر": مغادرة أيمن يحيى إلى ميونيخ.. وهذه تفاصيل رحلته العلاجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أيمن يحيى، اليوم الأحد، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، للخضوع لعملية جراحية في عضلات البطن السفلية على يد الجراح الشهير "موشاوك أولريخ".

وتقرر موعد الجراحة يوم 21 أبريل الجاري، وبعد ذلك ستتم إعادة التأهيل في ميونيخ حتى 29 أبريل.
وسيواصل اللاعب إعادة تأهيله في الرياض ابتداءً من 30 أبريل، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية في 12 مايو المقبل.

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