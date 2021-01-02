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لبنان تُسجل 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 186408 إصابةً

سجّلت لبنان 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 186408 إصابات.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131300، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1476 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان تُسجل 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت لبنان 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 186408 إصابات.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131300، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1476 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
09:20 PM

لبنان تُسجل 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 186408 إصابةً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت لبنان 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 186408 إصابات.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131300، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1476 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

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