مجلة أمريكية: قراصنة صينيّون سرقوا بيانات منظومة "القبّة الحديدية" الإسرائيلية

من خلال اختراق شبكات حواسيب 3 شركات للتكنولوجيا الدفاعية

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية: إن قراصنة صينيين تمكنوا من اختراق وسرقة بيانات منظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية (القبة الحديدية)، متسائلة عما يريد هؤلاء القراصنة القيام به من خلال سيطرتهم على هذه المعلومات.



وبحسب المجلة الأمريكية: فإن القراصنة تمكنوا من سرقة بيانات تخصّ منظومة القبة الحديدية من حواسيب خاصة بشركات تقنيات عسكرية إسرائيلية، وتتعلق تلك البيانات بصواريخ "أرو 3" ومركبات جوية آلية، وصواريخ باليستية، وغيرها من الوثائق التقنية في نفس مجالات الدراسة.



وقالت المجلة: إن "السؤال الآن هو عما ستفعله الصين بالبيانات التي حصلت عليها عن منظومة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية، المعروفة بالقبة الحديدية؟".



بدوره قال الكاتب المعنيّ بالأمن السيبراني براين كريبس: إن "شركة سايبر إنجنيرنغ سيرفس، بولاية ميريلاند الأميركية، رصدت هذا السطو الإلكتروني، وإنها حدثت خلال الفترة بين 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 و13 آب/ أغسطس 2012، وإنه تم اختراق شبكات حواسيب ثلاث من كبريات شركات التكنولوجيا الدفاعية في إسرائيل".



وأضاف: أنه "يعتقد أن مرتكبي الهجوم من مجموعة التعليقات، وهي جماعة من القراصنة يمولها الجيش الصيني، إضافة إلى ذلك توصلت شركة ماندينت للأمن السيبراني بولاية فيرجينيا إلى أن هذه المجموعة تعمل تحت قيادة المكتب الثاني بدائرة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي، الدائرة الثالثة المعروفة باسم وحدة 61398".



وأشار التقرير إلى أن هذه الوحدة تشن حملة شرسة لسرقة الأسرار الأميركية، حتى إن وزارة العدل أدانت أربعة أعضاء مزعومين بها في أيار/ مايو الماضي.