"التحالف" ينفذ قصفًا دقيقًا لأهداف عسكرية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.
وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.
وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.
وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.
وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.