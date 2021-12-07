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"التحالف" ينفذ قصفًا دقيقًا لأهداف عسكرية في صنعاء

أكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.

وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" ينفذ قصفًا دقيقًا لأهداف عسكرية في صنعاء
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.

وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
03:43 PM

"التحالف" ينفذ قصفًا دقيقًا لأهداف عسكرية في صنعاء

أكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.

وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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