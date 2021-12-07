وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

"التحالف" ينفذ قصفًا دقيقًا لأهداف عسكرية في صنعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-07 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء. وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443 03:43 PM

"التحالف" ينفذ قصفًا دقيقًا لأهداف عسكرية في صنعاء أكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف: نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.

وأضاف: العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.