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وزير الشؤون الإسلامية: كلمة خادم الحرمين لأبنائه المواطنين حملت معاني سامية من قائد ملهم

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين لأبنائه المواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤١هـ، مشيرًا إلى أنها حملت في مضامينها معاني سامية من قائد ملهم.

جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ قال فيها: "كلمة مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين حملت في مضامينها معاني سامية لقائد ملهم استشعر فضيلة الزمان وعظم حق الإنسان، تألم لعدم الصلاة في المساجد، وتعزى بامتثال الشرع الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة".

واختتم الوزير آل الشيخ - تغريدته بالدعاء قائلاً : "حفظ الله مليكنا وسمو ولي عهده، وصرف عن بلادنا والعالم الوباء".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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وزير الشؤون الإسلامية: كلمة خادم الحرمين لأبنائه المواطنين حملت معاني سامية من قائد ملهم
سبق

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين لأبنائه المواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤١هـ، مشيرًا إلى أنها حملت في مضامينها معاني سامية من قائد ملهم.

جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ قال فيها: "كلمة مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين حملت في مضامينها معاني سامية لقائد ملهم استشعر فضيلة الزمان وعظم حق الإنسان، تألم لعدم الصلاة في المساجد، وتعزى بامتثال الشرع الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة".

واختتم الوزير آل الشيخ - تغريدته بالدعاء قائلاً : "حفظ الله مليكنا وسمو ولي عهده، وصرف عن بلادنا والعالم الوباء".

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
10:29 PM

وزير الشؤون الإسلامية: كلمة خادم الحرمين لأبنائه المواطنين حملت معاني سامية من قائد ملهم

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عبدالله العنزي - الرياض
0
1,406

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين لأبنائه المواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤١هـ، مشيرًا إلى أنها حملت في مضامينها معاني سامية من قائد ملهم.

جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ قال فيها: "كلمة مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين حملت في مضامينها معاني سامية لقائد ملهم استشعر فضيلة الزمان وعظم حق الإنسان، تألم لعدم الصلاة في المساجد، وتعزى بامتثال الشرع الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة".

واختتم الوزير آل الشيخ - تغريدته بالدعاء قائلاً : "حفظ الله مليكنا وسمو ولي عهده، وصرف عن بلادنا والعالم الوباء".

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