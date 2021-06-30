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واشنطن: على الحوثي وقف إطلاق النار "بشكل عاجل".. والعنف لن ينصر المتمردين

الخارجية الأمريكية أكدت أن هجوم الميليشيا بمأرب يعمِّق الأزمة الإنسانية باليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن على الحوثيين أن يقبلوا بوقف إطلاق النار "بشكل عاجل"، و"الدخول في محادثات سياسية".

وتفصيلاً، أكدت الخارجية الأمريكية أن هجوم الحوثيين في مأرب "يُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن"، لافتة إلى أن التقارير الأخيرة حول مقتل أطفال في المدينة "يُظهر حجم التهديد على المدنيين"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكان صامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، قد قال الجمعة إن موقف واشنطن تجاه الأزمة في اليمن "لم يتغير"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعترف بالحكومة الشرعية في اليمن باعتبارها "الحكومة الوحيدة" في البلاد، وأن الحوثيين هم "العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار".

وأوضح "وربيرغ" أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن التزم بوقف إطلاق النار، فيما لم يقم الحوثيون بذلك، مضيفًا بأن متمردي الحوثي المدعومين من إيران يمثلون "العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار في اليمن".

وأشار إلى استمرار الميليشيا في الهجوم على دول مجاورة، وكذلك داخل اليمن في مناطق كمأرب، مؤكدًا أن الحوثيين يتحملون مسؤولية تمديد الصراع في البلاد.

وشدَّد على أن العنف "لم يؤدِّ إلى أي نصر للمتمردين"، قائلاً إن عليهم أن "يدركوا أنه ليس ثمة أي بديل للتسوية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن: على الحوثي وقف إطلاق النار "بشكل عاجل".. والعنف لن ينصر المتمردين
سبق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن على الحوثيين أن يقبلوا بوقف إطلاق النار "بشكل عاجل"، و"الدخول في محادثات سياسية".

وتفصيلاً، أكدت الخارجية الأمريكية أن هجوم الحوثيين في مأرب "يُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن"، لافتة إلى أن التقارير الأخيرة حول مقتل أطفال في المدينة "يُظهر حجم التهديد على المدنيين"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكان صامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، قد قال الجمعة إن موقف واشنطن تجاه الأزمة في اليمن "لم يتغير"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعترف بالحكومة الشرعية في اليمن باعتبارها "الحكومة الوحيدة" في البلاد، وأن الحوثيين هم "العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار".

وأوضح "وربيرغ" أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن التزم بوقف إطلاق النار، فيما لم يقم الحوثيون بذلك، مضيفًا بأن متمردي الحوثي المدعومين من إيران يمثلون "العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار في اليمن".

وأشار إلى استمرار الميليشيا في الهجوم على دول مجاورة، وكذلك داخل اليمن في مناطق كمأرب، مؤكدًا أن الحوثيين يتحملون مسؤولية تمديد الصراع في البلاد.

وشدَّد على أن العنف "لم يؤدِّ إلى أي نصر للمتمردين"، قائلاً إن عليهم أن "يدركوا أنه ليس ثمة أي بديل للتسوية".

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:43 PM

واشنطن: على الحوثي وقف إطلاق النار "بشكل عاجل".. والعنف لن ينصر المتمردين

الخارجية الأمريكية أكدت أن هجوم الميليشيا بمأرب يعمِّق الأزمة الإنسانية باليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن على الحوثيين أن يقبلوا بوقف إطلاق النار "بشكل عاجل"، و"الدخول في محادثات سياسية".

وتفصيلاً، أكدت الخارجية الأمريكية أن هجوم الحوثيين في مأرب "يُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن"، لافتة إلى أن التقارير الأخيرة حول مقتل أطفال في المدينة "يُظهر حجم التهديد على المدنيين"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكان صامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، قد قال الجمعة إن موقف واشنطن تجاه الأزمة في اليمن "لم يتغير"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعترف بالحكومة الشرعية في اليمن باعتبارها "الحكومة الوحيدة" في البلاد، وأن الحوثيين هم "العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار".

وأوضح "وربيرغ" أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن التزم بوقف إطلاق النار، فيما لم يقم الحوثيون بذلك، مضيفًا بأن متمردي الحوثي المدعومين من إيران يمثلون "العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار في اليمن".

وأشار إلى استمرار الميليشيا في الهجوم على دول مجاورة، وكذلك داخل اليمن في مناطق كمأرب، مؤكدًا أن الحوثيين يتحملون مسؤولية تمديد الصراع في البلاد.

وشدَّد على أن العنف "لم يؤدِّ إلى أي نصر للمتمردين"، قائلاً إن عليهم أن "يدركوا أنه ليس ثمة أي بديل للتسوية".

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