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الكويت.. وفاة سعودية وإصابة زوجها في حادث سير

على طريق "السالمي"

في حادث سير بالكويت، لفظت زوجة سعودية أنفاسها، وأصيب زوجها بكسر في رقبته جراء انقلاب سيارتهما على طريق السالمي.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، كانت عمليات وزارة الداخلية قد تَلَقّت بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة على متنها رجل وامرأة؛ فانتقل للتعامل معه رجال الأمن والمسعفون الطبيون.. ولدى وصولهم ومعاينة المكان، تَبَيّن إصابة قائد المركبة ومرافقته (التي اتضح أنها زوجته من الجنسية السعودية)، ونُقِلا إلى المستشفى؛ إلا أن الزوجة قضت نحبها متأثرة بإصابتها؛ فيما أُدخل الزوج العناية المركزة لإصابته بكسر في الرقبة.

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الكويت.. وفاة سعودية وإصابة زوجها في حادث سير
سبق

في حادث سير بالكويت، لفظت زوجة سعودية أنفاسها، وأصيب زوجها بكسر في رقبته جراء انقلاب سيارتهما على طريق السالمي.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، كانت عمليات وزارة الداخلية قد تَلَقّت بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة على متنها رجل وامرأة؛ فانتقل للتعامل معه رجال الأمن والمسعفون الطبيون.. ولدى وصولهم ومعاينة المكان، تَبَيّن إصابة قائد المركبة ومرافقته (التي اتضح أنها زوجته من الجنسية السعودية)، ونُقِلا إلى المستشفى؛ إلا أن الزوجة قضت نحبها متأثرة بإصابتها؛ فيما أُدخل الزوج العناية المركزة لإصابته بكسر في الرقبة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
12:51 PM

الكويت.. وفاة سعودية وإصابة زوجها في حادث سير

على طريق "السالمي"

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
11,280

في حادث سير بالكويت، لفظت زوجة سعودية أنفاسها، وأصيب زوجها بكسر في رقبته جراء انقلاب سيارتهما على طريق السالمي.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، كانت عمليات وزارة الداخلية قد تَلَقّت بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة على متنها رجل وامرأة؛ فانتقل للتعامل معه رجال الأمن والمسعفون الطبيون.. ولدى وصولهم ومعاينة المكان، تَبَيّن إصابة قائد المركبة ومرافقته (التي اتضح أنها زوجته من الجنسية السعودية)، ونُقِلا إلى المستشفى؛ إلا أن الزوجة قضت نحبها متأثرة بإصابتها؛ فيما أُدخل الزوج العناية المركزة لإصابته بكسر في الرقبة.

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