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"شؤون الحرمين": 22 اجتماعًا ومراجعة 841 خدمة لضبط مؤشرات قياس الأداء التشغيلي

"الهذلي": ضمن جهود حصر الخدمات وقياسها وارتباطها بالأهداف الاستراتيجية وتصنيفها

تبذل الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار برئاسة شؤون الحرمين، جهودًا كبيرة في إنهاء مرحلة ضبط مؤشرات قياس الأداء التشغيلي، من خلال عقد الاجتماعات مع وكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمناقشة وتصحيح نموذج إحصائيات وخدمات الوكالات ومؤشرات الأداء التشغيلي.

وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار بالرئاسة عيسى بن سفران الهذلي، أن هذه الجهود تأتي ضمن أعمال الإدارة لحصر الخدمات وقياسها وارتباطها بالأهداف الاستراتيجية والخدمات الأخرى وتصنيفها.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض مؤشرات الأداء والتأكد من كيفية قياسها بناءً على الخدمات المقدمة من الوكالات، كما بلغ عدد الاجتماعات عبر الاتصال المرئي (٢٢) اجتماعًا بواقع اجتماع لكل وكالة جرى خلالها مراجعة عدد (841) خدمة وضبط (2103) مؤشرات.

تأتي هذه الأعمال بإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي الدكتور سمير بن سعد السويهري؛ لبذل مزيد من الجهود الداعمة لتطوير منظومات العمل، وقياس الأداء، والمساعدة في حل المشكلات واتخاذ القرارات؛ وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- لتجويد كل الخدمات وأرقاها لقاصدي المسجد الحرام.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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"شؤون الحرمين": 22 اجتماعًا ومراجعة 841 خدمة لضبط مؤشرات قياس الأداء التشغيلي
سبق

تبذل الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار برئاسة شؤون الحرمين، جهودًا كبيرة في إنهاء مرحلة ضبط مؤشرات قياس الأداء التشغيلي، من خلال عقد الاجتماعات مع وكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمناقشة وتصحيح نموذج إحصائيات وخدمات الوكالات ومؤشرات الأداء التشغيلي.

وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار بالرئاسة عيسى بن سفران الهذلي، أن هذه الجهود تأتي ضمن أعمال الإدارة لحصر الخدمات وقياسها وارتباطها بالأهداف الاستراتيجية والخدمات الأخرى وتصنيفها.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض مؤشرات الأداء والتأكد من كيفية قياسها بناءً على الخدمات المقدمة من الوكالات، كما بلغ عدد الاجتماعات عبر الاتصال المرئي (٢٢) اجتماعًا بواقع اجتماع لكل وكالة جرى خلالها مراجعة عدد (841) خدمة وضبط (2103) مؤشرات.

تأتي هذه الأعمال بإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي الدكتور سمير بن سعد السويهري؛ لبذل مزيد من الجهود الداعمة لتطوير منظومات العمل، وقياس الأداء، والمساعدة في حل المشكلات واتخاذ القرارات؛ وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- لتجويد كل الخدمات وأرقاها لقاصدي المسجد الحرام.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
09:33 AM

"شؤون الحرمين": 22 اجتماعًا ومراجعة 841 خدمة لضبط مؤشرات قياس الأداء التشغيلي

"الهذلي": ضمن جهود حصر الخدمات وقياسها وارتباطها بالأهداف الاستراتيجية وتصنيفها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبذل الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار برئاسة شؤون الحرمين، جهودًا كبيرة في إنهاء مرحلة ضبط مؤشرات قياس الأداء التشغيلي، من خلال عقد الاجتماعات مع وكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمناقشة وتصحيح نموذج إحصائيات وخدمات الوكالات ومؤشرات الأداء التشغيلي.

وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار بالرئاسة عيسى بن سفران الهذلي، أن هذه الجهود تأتي ضمن أعمال الإدارة لحصر الخدمات وقياسها وارتباطها بالأهداف الاستراتيجية والخدمات الأخرى وتصنيفها.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض مؤشرات الأداء والتأكد من كيفية قياسها بناءً على الخدمات المقدمة من الوكالات، كما بلغ عدد الاجتماعات عبر الاتصال المرئي (٢٢) اجتماعًا بواقع اجتماع لكل وكالة جرى خلالها مراجعة عدد (841) خدمة وضبط (2103) مؤشرات.

تأتي هذه الأعمال بإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي الدكتور سمير بن سعد السويهري؛ لبذل مزيد من الجهود الداعمة لتطوير منظومات العمل، وقياس الأداء، والمساعدة في حل المشكلات واتخاذ القرارات؛ وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- لتجويد كل الخدمات وأرقاها لقاصدي المسجد الحرام.

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