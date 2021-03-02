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أمانة المدينة المنورة تنفذ 27655 جولة تفتيشية خلال شهر

أسفرت عن تحرير 2753 مخالفة وإغلاق 954 منشأة

نفذت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة المدينة المنورة خلال الشهر الماضي (27655) جولة تفتيشية على مستوى جميع محافظات ومراكز ومدن المنطقة، أسفرت عن تحرير (2753) مخالفة للإجراءات واللوائح الصحية والبلدية وإغلاق (954) منشأة، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وواصلت الأمانة تنفيذ حملاتها التوعوية التي تهدف إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق البروتوكولات الصحية، والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم، وارتداء الكمامة، متضمنةً العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي يتم نشرها عبر الشاشات بمقارّها والطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركاء ومختلف الجهات الحكومية.
وثمنت الأمانة تجاوب المنشآت مع الحملات الرقابية والتوعوية بالامتثال للتدابير والإجراءات الاحترازية الذي أدى لانخفاض معدل المخالفات المرصودة من (457) مخالفة يوم 8/2/2021، إلى (46) مخالفة فقط بيوم 1/3/2021، وذلك بنسبة 89.9%، موضحةً أنها رصدت تجاوبًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين خلال المتابعة الميدانية للحدائق والساحات العامة مما كان له الأثر في خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المنطقة بنسبة تتجاوز 86% وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.
ودعت سكان المنطقة إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق البروتوكولات والتدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة؛ حفاظًا على سلامتهم وصحتهم وصحة المجتمع، مطالبةً الجميع بالمبادرة إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات بالتواصل على رقم (940) الذي يعمل على مدار الساعة.

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أمانة المدينة المنورة تنفذ 27655 جولة تفتيشية خلال شهر
سبق

نفذت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة المدينة المنورة خلال الشهر الماضي (27655) جولة تفتيشية على مستوى جميع محافظات ومراكز ومدن المنطقة، أسفرت عن تحرير (2753) مخالفة للإجراءات واللوائح الصحية والبلدية وإغلاق (954) منشأة، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وواصلت الأمانة تنفيذ حملاتها التوعوية التي تهدف إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق البروتوكولات الصحية، والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم، وارتداء الكمامة، متضمنةً العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي يتم نشرها عبر الشاشات بمقارّها والطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركاء ومختلف الجهات الحكومية.
وثمنت الأمانة تجاوب المنشآت مع الحملات الرقابية والتوعوية بالامتثال للتدابير والإجراءات الاحترازية الذي أدى لانخفاض معدل المخالفات المرصودة من (457) مخالفة يوم 8/2/2021، إلى (46) مخالفة فقط بيوم 1/3/2021، وذلك بنسبة 89.9%، موضحةً أنها رصدت تجاوبًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين خلال المتابعة الميدانية للحدائق والساحات العامة مما كان له الأثر في خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المنطقة بنسبة تتجاوز 86% وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.
ودعت سكان المنطقة إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق البروتوكولات والتدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة؛ حفاظًا على سلامتهم وصحتهم وصحة المجتمع، مطالبةً الجميع بالمبادرة إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات بالتواصل على رقم (940) الذي يعمل على مدار الساعة.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
05:09 PM

أمانة المدينة المنورة تنفذ 27655 جولة تفتيشية خلال شهر

أسفرت عن تحرير 2753 مخالفة وإغلاق 954 منشأة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفذت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة المدينة المنورة خلال الشهر الماضي (27655) جولة تفتيشية على مستوى جميع محافظات ومراكز ومدن المنطقة، أسفرت عن تحرير (2753) مخالفة للإجراءات واللوائح الصحية والبلدية وإغلاق (954) منشأة، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وواصلت الأمانة تنفيذ حملاتها التوعوية التي تهدف إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق البروتوكولات الصحية، والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم، وارتداء الكمامة، متضمنةً العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي يتم نشرها عبر الشاشات بمقارّها والطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركاء ومختلف الجهات الحكومية.
وثمنت الأمانة تجاوب المنشآت مع الحملات الرقابية والتوعوية بالامتثال للتدابير والإجراءات الاحترازية الذي أدى لانخفاض معدل المخالفات المرصودة من (457) مخالفة يوم 8/2/2021، إلى (46) مخالفة فقط بيوم 1/3/2021، وذلك بنسبة 89.9%، موضحةً أنها رصدت تجاوبًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين خلال المتابعة الميدانية للحدائق والساحات العامة مما كان له الأثر في خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المنطقة بنسبة تتجاوز 86% وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.
ودعت سكان المنطقة إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق البروتوكولات والتدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة؛ حفاظًا على سلامتهم وصحتهم وصحة المجتمع، مطالبةً الجميع بالمبادرة إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات بالتواصل على رقم (940) الذي يعمل على مدار الساعة.

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