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"فيروز كريمي" مدرب تراكتور: سنحقق المفاجأة وقادرون على هزيمة "النصر"

قال فيروز كريمي مدرب تراكتور الإيراني إن لاعبيه المتواجدون في قائمة فريقه لمباراة النصر في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا جاهزون للمباراة.

وقال المدرب‬⁩ قبل مواجهة ⁧‫النصر في تصريحاتٍ صحفية إنهم يمرون بظروف صعبة، وهناك 8 لاعبين غادروا الفريق بسبب الإصابات.

المدرب طمأن جماهير فريقه بأن اللاعبين المتواجدين حاليًا على مستوى عالٍ، وأنهم قادرون على تحقيق الفوز أمام النصر.

‏ وتابع تصريحاته قائلاً: "النصر فريق قوي جدًا وتعاقد مع لاعبين أجانب ممتازين، لكننا درسنا نقاط القوة والضعف في الفريق بشكل جيد.


واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن قادرون علی هزیمة النصر في هذه المباراة."

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فيروز كريمي" مدرب تراكتور: سنحقق المفاجأة وقادرون على هزيمة "النصر"
سبق

قال فيروز كريمي مدرب تراكتور الإيراني إن لاعبيه المتواجدون في قائمة فريقه لمباراة النصر في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا جاهزون للمباراة.

وقال المدرب‬⁩ قبل مواجهة ⁧‫النصر في تصريحاتٍ صحفية إنهم يمرون بظروف صعبة، وهناك 8 لاعبين غادروا الفريق بسبب الإصابات.

المدرب طمأن جماهير فريقه بأن اللاعبين المتواجدين حاليًا على مستوى عالٍ، وأنهم قادرون على تحقيق الفوز أمام النصر.

‏ وتابع تصريحاته قائلاً: "النصر فريق قوي جدًا وتعاقد مع لاعبين أجانب ممتازين، لكننا درسنا نقاط القوة والضعف في الفريق بشكل جيد.


واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن قادرون علی هزیمة النصر في هذه المباراة."

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
05:45 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
07:16 AM

"فيروز كريمي" مدرب تراكتور: سنحقق المفاجأة وقادرون على هزيمة "النصر"

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محمد السيّد - الرياض
10
4,290

قال فيروز كريمي مدرب تراكتور الإيراني إن لاعبيه المتواجدون في قائمة فريقه لمباراة النصر في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا جاهزون للمباراة.

وقال المدرب‬⁩ قبل مواجهة ⁧‫النصر في تصريحاتٍ صحفية إنهم يمرون بظروف صعبة، وهناك 8 لاعبين غادروا الفريق بسبب الإصابات.

المدرب طمأن جماهير فريقه بأن اللاعبين المتواجدين حاليًا على مستوى عالٍ، وأنهم قادرون على تحقيق الفوز أمام النصر.

‏ وتابع تصريحاته قائلاً: "النصر فريق قوي جدًا وتعاقد مع لاعبين أجانب ممتازين، لكننا درسنا نقاط القوة والضعف في الفريق بشكل جيد.


واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن قادرون علی هزیمة النصر في هذه المباراة."

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