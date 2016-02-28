"الجوازات" تطلق هوية مقيم الرقمية على تطبيق أبشر أفراد

لتسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصلها

‏أطلقت المديرية العامة للجوازات "هوية مقيم الرقمية"؛ وهي نسخة إلكترونية للإقامة على تطبيق أبشر أفراد.

وأوضحت "الجوازات" أن الهوية الرقمية للمقيم تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية؛ حيث تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR CODE).

وأشارت إلى أنه يمكن تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

وكانت وزارة الداخلية، ممثلةً في وكالة الأحوال المدنية، قد نجحت قبل أشهر بإطلاق نسخة إلكترونية من "الهوية الوطنية" للمواطنين على تطبيق أبشر أفراد، استفادوا منها في تنقلاتهم وتحركاتهم.