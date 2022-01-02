أمطار رعدية ونشاط للرياح على محافظتي الرايس وينبع

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي الرايس وينبع، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ2 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ9 صباحًا.