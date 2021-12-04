الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فلسطين ضمن كأس العرب فيفا 2021

اختتم المنتخب السعودي مساء أمس الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين مساء اليوم السبت على "استاد المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب "فيفا قطر 2021".



شهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة عضوَيْ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري ونعيم البكر.



وبدأت الحصة التدريبية التي أُجريت على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي" بتمارين الإحماء، ثم تمارين المربعات، قبل أن يجري المدير الفني "لورينت بونادي" تقسيمة من مجموعتَيْن على ثلثَي مساحة الملعب. واختُتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.



وأجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر مساء أمس فحص كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).