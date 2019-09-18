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مفقود الطائف.. تزايُد الشكوك بعد العثور على "بطاقته" وثوب ممزق ملطخ بالدماء

وجدهما فريق "ساعد" التطوعي بطريق "السيل"

توصَّل فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ إلى وثائق رسمية، من بينها الهوية الوطنية التابعة لمفقود الطائف "ثامر بن حسن الوقداني"، وكذلك عثروا على ثوبه وهو ممزق، وبه آثار دماء، وحذائه، وهاتفه الجوال، وذلك بالقرب من أحد المساجد الواقعة على طريق السيل الكبير، وتحديدًا في اليمانية قبل الوصول للعاصمة المقدسة، وذلك أثناء مهام تمشيطهم المنطقة.

وأشار الفريق خلال حديثه لـ"سبق" إلى أنه تم على الفور إبلاغ الجهات المختصة ممثلة في شرطة الشرائع بمكة المكرمة، التي وقفت مع الدوريات على الموقع الذي وُجدت به تلك الوثائق وحاجات المفقود الشخصية.. فيما تولت الشرطة متابعة الحالة.

"سعد الوقداني" أحد أقارب المفقود، وأحد المشاركين في البحث، عبَّر عن مدى شكره وتقديره لفريق "ساعد"، وقال في رسالة وجّهها لهم: "في الحقيقة أعجز عن التعبير لكم عن مدى شكري وامتناني لكم أعضاء وفريق ساعد جميعًا على وقفتكم ومساندتكم لنا ولأم ثامر. ما قصرتم، وكنتم خير عون وخير سند لنا في هذه المصيبة، ووقفتم وقفة الرجال، وكنتم على مدى كبير من المسؤولية والإخلاص والتفاني والاحترافية. كما أني لا أنسى أن أشكر أخي أبا غالب على تنسيقه وإدارته عملية البحث، وتواصله معنا، وتنسيقه الجبار، وكل من شارك في الموقع".

وأضاف: "الحقيقة كانوا مثل الإخوان لنا وأكثر؛ فلهم منا جزيل الشكر، وبيّض الله وجوههم في الدنيا والآخرة. والحقيقة الإنسان يفخر بمثلكم وبمثل ما تعملون. أسأل الله الكريم أن يجزيكم خير الجزاء على ما تعملون، ويكتب لكم الأجر. وبمثلكم يفخر الوطن. قواكم الله وأعانكم".

وكانت "سبق" قد تابعت مجريات البحث عن المفقود الذي قد بدأ يوم الأربعاء 12 محرم الجاري، بمشاركة 64 شخصًا من فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، الذين باشروا رحلتهم للبحث عن المفقود ثامر بن حسن الوقداني، البالغ من العمر 39 عامًا، بعد العثور على مركبته في اليمانية بطريق السيل في وقت تكثف فيه الجهات الأمنية بمحافظة الطائف عملها للعثور عليه.

وسلك فريق "ساعد" طريقه سيرًا على الأقدام بين الجبال باستخدام "الدرابيل"، وذلك بعد أن تم تأمين المياه لكل فرد منهم، والأجهزة اللاسلكية في ظل اشتداد الحرارة بالموقع، على أمل الخروج بنتيجة.. كما قطعوا الكثير من المسافات بين الجبال.

وأوضح فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ في حينه لـ"سبق" أنه يتم تصوير الجبال عن طريق جوجل إيرث لمعرفة التضاريس المحيطة، كما تمت مراقبة إحدى كاميرات البناشر القريبة من الموقع للتأكد إن كانت قد رصدت المفقود.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن المفقود الذي يسكن في حي السلامة بالطائف؛ إذ اختفى عن أسرته من يوم الثلاثاء 19/ 12/ 1440هـ، ووُجدت سيارته بتاريخ 4/ 1/ 1441هـ في اليمانية بطريق السيل بين الطائف ومكة بعد فقده، فيما كان مركز شرطة السلامة قد تولى مجريات الوقوف على البلاغ، وتولى مهمة البحث أمنيًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفقود الطائف.. تزايُد الشكوك بعد العثور على "بطاقته" وثوب ممزق ملطخ بالدماء
سبق

توصَّل فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ إلى وثائق رسمية، من بينها الهوية الوطنية التابعة لمفقود الطائف "ثامر بن حسن الوقداني"، وكذلك عثروا على ثوبه وهو ممزق، وبه آثار دماء، وحذائه، وهاتفه الجوال، وذلك بالقرب من أحد المساجد الواقعة على طريق السيل الكبير، وتحديدًا في اليمانية قبل الوصول للعاصمة المقدسة، وذلك أثناء مهام تمشيطهم المنطقة.

وأشار الفريق خلال حديثه لـ"سبق" إلى أنه تم على الفور إبلاغ الجهات المختصة ممثلة في شرطة الشرائع بمكة المكرمة، التي وقفت مع الدوريات على الموقع الذي وُجدت به تلك الوثائق وحاجات المفقود الشخصية.. فيما تولت الشرطة متابعة الحالة.

"سعد الوقداني" أحد أقارب المفقود، وأحد المشاركين في البحث، عبَّر عن مدى شكره وتقديره لفريق "ساعد"، وقال في رسالة وجّهها لهم: "في الحقيقة أعجز عن التعبير لكم عن مدى شكري وامتناني لكم أعضاء وفريق ساعد جميعًا على وقفتكم ومساندتكم لنا ولأم ثامر. ما قصرتم، وكنتم خير عون وخير سند لنا في هذه المصيبة، ووقفتم وقفة الرجال، وكنتم على مدى كبير من المسؤولية والإخلاص والتفاني والاحترافية. كما أني لا أنسى أن أشكر أخي أبا غالب على تنسيقه وإدارته عملية البحث، وتواصله معنا، وتنسيقه الجبار، وكل من شارك في الموقع".

وأضاف: "الحقيقة كانوا مثل الإخوان لنا وأكثر؛ فلهم منا جزيل الشكر، وبيّض الله وجوههم في الدنيا والآخرة. والحقيقة الإنسان يفخر بمثلكم وبمثل ما تعملون. أسأل الله الكريم أن يجزيكم خير الجزاء على ما تعملون، ويكتب لكم الأجر. وبمثلكم يفخر الوطن. قواكم الله وأعانكم".

وكانت "سبق" قد تابعت مجريات البحث عن المفقود الذي قد بدأ يوم الأربعاء 12 محرم الجاري، بمشاركة 64 شخصًا من فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، الذين باشروا رحلتهم للبحث عن المفقود ثامر بن حسن الوقداني، البالغ من العمر 39 عامًا، بعد العثور على مركبته في اليمانية بطريق السيل في وقت تكثف فيه الجهات الأمنية بمحافظة الطائف عملها للعثور عليه.

وسلك فريق "ساعد" طريقه سيرًا على الأقدام بين الجبال باستخدام "الدرابيل"، وذلك بعد أن تم تأمين المياه لكل فرد منهم، والأجهزة اللاسلكية في ظل اشتداد الحرارة بالموقع، على أمل الخروج بنتيجة.. كما قطعوا الكثير من المسافات بين الجبال.

وأوضح فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ في حينه لـ"سبق" أنه يتم تصوير الجبال عن طريق جوجل إيرث لمعرفة التضاريس المحيطة، كما تمت مراقبة إحدى كاميرات البناشر القريبة من الموقع للتأكد إن كانت قد رصدت المفقود.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن المفقود الذي يسكن في حي السلامة بالطائف؛ إذ اختفى عن أسرته من يوم الثلاثاء 19/ 12/ 1440هـ، ووُجدت سيارته بتاريخ 4/ 1/ 1441هـ في اليمانية بطريق السيل بين الطائف ومكة بعد فقده، فيما كان مركز شرطة السلامة قد تولى مجريات الوقوف على البلاغ، وتولى مهمة البحث أمنيًّا.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
09:41 PM

مفقود الطائف.. تزايُد الشكوك بعد العثور على "بطاقته" وثوب ممزق ملطخ بالدماء

وجدهما فريق "ساعد" التطوعي بطريق "السيل"

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فهد العتيبي - الطائف
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توصَّل فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ إلى وثائق رسمية، من بينها الهوية الوطنية التابعة لمفقود الطائف "ثامر بن حسن الوقداني"، وكذلك عثروا على ثوبه وهو ممزق، وبه آثار دماء، وحذائه، وهاتفه الجوال، وذلك بالقرب من أحد المساجد الواقعة على طريق السيل الكبير، وتحديدًا في اليمانية قبل الوصول للعاصمة المقدسة، وذلك أثناء مهام تمشيطهم المنطقة.

وأشار الفريق خلال حديثه لـ"سبق" إلى أنه تم على الفور إبلاغ الجهات المختصة ممثلة في شرطة الشرائع بمكة المكرمة، التي وقفت مع الدوريات على الموقع الذي وُجدت به تلك الوثائق وحاجات المفقود الشخصية.. فيما تولت الشرطة متابعة الحالة.

"سعد الوقداني" أحد أقارب المفقود، وأحد المشاركين في البحث، عبَّر عن مدى شكره وتقديره لفريق "ساعد"، وقال في رسالة وجّهها لهم: "في الحقيقة أعجز عن التعبير لكم عن مدى شكري وامتناني لكم أعضاء وفريق ساعد جميعًا على وقفتكم ومساندتكم لنا ولأم ثامر. ما قصرتم، وكنتم خير عون وخير سند لنا في هذه المصيبة، ووقفتم وقفة الرجال، وكنتم على مدى كبير من المسؤولية والإخلاص والتفاني والاحترافية. كما أني لا أنسى أن أشكر أخي أبا غالب على تنسيقه وإدارته عملية البحث، وتواصله معنا، وتنسيقه الجبار، وكل من شارك في الموقع".

وأضاف: "الحقيقة كانوا مثل الإخوان لنا وأكثر؛ فلهم منا جزيل الشكر، وبيّض الله وجوههم في الدنيا والآخرة. والحقيقة الإنسان يفخر بمثلكم وبمثل ما تعملون. أسأل الله الكريم أن يجزيكم خير الجزاء على ما تعملون، ويكتب لكم الأجر. وبمثلكم يفخر الوطن. قواكم الله وأعانكم".

وكانت "سبق" قد تابعت مجريات البحث عن المفقود الذي قد بدأ يوم الأربعاء 12 محرم الجاري، بمشاركة 64 شخصًا من فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، الذين باشروا رحلتهم للبحث عن المفقود ثامر بن حسن الوقداني، البالغ من العمر 39 عامًا، بعد العثور على مركبته في اليمانية بطريق السيل في وقت تكثف فيه الجهات الأمنية بمحافظة الطائف عملها للعثور عليه.

وسلك فريق "ساعد" طريقه سيرًا على الأقدام بين الجبال باستخدام "الدرابيل"، وذلك بعد أن تم تأمين المياه لكل فرد منهم، والأجهزة اللاسلكية في ظل اشتداد الحرارة بالموقع، على أمل الخروج بنتيجة.. كما قطعوا الكثير من المسافات بين الجبال.

وأوضح فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ في حينه لـ"سبق" أنه يتم تصوير الجبال عن طريق جوجل إيرث لمعرفة التضاريس المحيطة، كما تمت مراقبة إحدى كاميرات البناشر القريبة من الموقع للتأكد إن كانت قد رصدت المفقود.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن المفقود الذي يسكن في حي السلامة بالطائف؛ إذ اختفى عن أسرته من يوم الثلاثاء 19/ 12/ 1440هـ، ووُجدت سيارته بتاريخ 4/ 1/ 1441هـ في اليمانية بطريق السيل بين الطائف ومكة بعد فقده، فيما كان مركز شرطة السلامة قد تولى مجريات الوقوف على البلاغ، وتولى مهمة البحث أمنيًّا.

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