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"الصحة" و"العدل" تُوَقّعان اتفاقية لتبادل البيانات والمراسلات إلكترونيًّا

بهدف مواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة وتلبية لاحتياجات المواطنين

وقّعت وزارتا الصحة والعدل، اتفاقية شراكة للتعاون التقني عبر الربط الإلكتروني لتفعيل التعاملات الإلكترونية بدلًا عن الورقية؛ وذلك لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال التعاون التقني لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات القيادة بأتمتة الإجراءات وتكامل الخدمات.

وتستهدف الاتفاقية تطوير العمل الحكومي، والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملًا تقنيًّا متطورًا، يحقق المصلحة العامة، ويسهم في التنمية، ويحقق الأهداف المنشودة.

وزارة الصحة وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" و"العدل" تُوَقّعان اتفاقية لتبادل البيانات والمراسلات إلكترونيًّا
سبق

وقّعت وزارتا الصحة والعدل، اتفاقية شراكة للتعاون التقني عبر الربط الإلكتروني لتفعيل التعاملات الإلكترونية بدلًا عن الورقية؛ وذلك لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال التعاون التقني لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات القيادة بأتمتة الإجراءات وتكامل الخدمات.

وتستهدف الاتفاقية تطوير العمل الحكومي، والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملًا تقنيًّا متطورًا، يحقق المصلحة العامة، ويسهم في التنمية، ويحقق الأهداف المنشودة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
09:14 AM

"الصحة" و"العدل" تُوَقّعان اتفاقية لتبادل البيانات والمراسلات إلكترونيًّا

بهدف مواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة وتلبية لاحتياجات المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
335

وقّعت وزارتا الصحة والعدل، اتفاقية شراكة للتعاون التقني عبر الربط الإلكتروني لتفعيل التعاملات الإلكترونية بدلًا عن الورقية؛ وذلك لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال التعاون التقني لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات القيادة بأتمتة الإجراءات وتكامل الخدمات.

وتستهدف الاتفاقية تطوير العمل الحكومي، والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملًا تقنيًّا متطورًا، يحقق المصلحة العامة، ويسهم في التنمية، ويحقق الأهداف المنشودة.

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