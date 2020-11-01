تكثيف الرقابة على المواقع التجارية والأماكن العامة بعسير لضبط مخالفي "احترازات كورونا"

أمين المنطقة يؤكد على مضاعفة الحملات لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية

كثفت أمانة منطقة عسير اليوم، الأعمال الرقابية على المواقع التجارية والأماكن العامة التابعة لها لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس (كوفيد ـ 19)، وذلك للحد من تفشي الفايروس خلال الأيام المقبلة.



وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي على جميع فرق الأمانة والبلديات الـ 33 التابعة لها، مضاعفة الحملات الرقابية لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين وغير الملتزمين .



ووضعت الأمانة خطةً لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية في المرافق الحكومية والخاصة والمنشآت التجارية، كما دعت الجميع إلى المبادرة بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 في حال وجود أي ملاحظة أو شكاوى، من أجل توفير بيئة آمنة وصحية.