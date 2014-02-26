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أكثر من 700 ألف خدمة طبية قدمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ 33,230 والعيادات الخارجية 36,873

قدم مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض خدماته الصحية المتكاملة بمجموع بلغ 703,558 خدمة طبية خلال العام الماضي 2020م.

‏وكشف تجمع الرياض الصحي الأول أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 33,230 مستفيدًا، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 36,873 مستفيدًا، ومركز الحوادث خدماته لـ 560 مستفيدًا، لافتًا إلى أن إجمالي عدد حالات الولادة بلغ 311 حالة، وتم إجراء 865 عملية منها 229 من عمليات اليوم الواحد، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4,226. كما أجرى المستشفى خلال الفترة نفسها 178,813 فحصًا شعاعيًّا، و448,680 فحصًا مخبريًّا.

‏ويُذكر أن مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" في العام الماضي، وذلك بعد أن نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة، واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وذلك لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من العلاج بالمستشفى.

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أكثر من 700 ألف خدمة طبية قدمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل
سبق

قدم مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض خدماته الصحية المتكاملة بمجموع بلغ 703,558 خدمة طبية خلال العام الماضي 2020م.

‏وكشف تجمع الرياض الصحي الأول أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 33,230 مستفيدًا، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 36,873 مستفيدًا، ومركز الحوادث خدماته لـ 560 مستفيدًا، لافتًا إلى أن إجمالي عدد حالات الولادة بلغ 311 حالة، وتم إجراء 865 عملية منها 229 من عمليات اليوم الواحد، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4,226. كما أجرى المستشفى خلال الفترة نفسها 178,813 فحصًا شعاعيًّا، و448,680 فحصًا مخبريًّا.

‏ويُذكر أن مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" في العام الماضي، وذلك بعد أن نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة، واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وذلك لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من العلاج بالمستشفى.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
12:13 AM

أكثر من 700 ألف خدمة طبية قدمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ 33,230 والعيادات الخارجية 36,873

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض خدماته الصحية المتكاملة بمجموع بلغ 703,558 خدمة طبية خلال العام الماضي 2020م.

‏وكشف تجمع الرياض الصحي الأول أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 33,230 مستفيدًا، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 36,873 مستفيدًا، ومركز الحوادث خدماته لـ 560 مستفيدًا، لافتًا إلى أن إجمالي عدد حالات الولادة بلغ 311 حالة، وتم إجراء 865 عملية منها 229 من عمليات اليوم الواحد، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4,226. كما أجرى المستشفى خلال الفترة نفسها 178,813 فحصًا شعاعيًّا، و448,680 فحصًا مخبريًّا.

‏ويُذكر أن مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" في العام الماضي، وذلك بعد أن نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة، واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وذلك لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من العلاج بالمستشفى.

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