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كلمة "محمد بن زايد" الترحيبية بولي العهد تتصدر عناوين الصحف ومنصات التواصل الإماراتية

قال: أهلاً بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات

تصدرت كلمة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الترحيبية لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، صفحات الصحف الإماراتية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي استهلت بقوله: أرحب بأخي ‫محمد بن سلمان بين أهله في ‫الإمارات ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وتفصيلاً، ركزت كلمات الشيخ محمد بن زايد على أن التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وركزت الصحف الإماراتية على خبر تقديم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وسام زايد من الدرجة الأولى إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يُعد أرفع الأوسمة الإماراتية، والذي جرت العادة على منحه لأصحاب السمو والملوك والرؤساء وقادة الدول تقديراً وتعبيراً عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وطيدة.

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كلمة "محمد بن زايد" الترحيبية بولي العهد تتصدر عناوين الصحف ومنصات التواصل الإماراتية
سبق

تصدرت كلمة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الترحيبية لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، صفحات الصحف الإماراتية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي استهلت بقوله: أرحب بأخي ‫محمد بن سلمان بين أهله في ‫الإمارات ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وتفصيلاً، ركزت كلمات الشيخ محمد بن زايد على أن التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وركزت الصحف الإماراتية على خبر تقديم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وسام زايد من الدرجة الأولى إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يُعد أرفع الأوسمة الإماراتية، والذي جرت العادة على منحه لأصحاب السمو والملوك والرؤساء وقادة الدول تقديراً وتعبيراً عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وطيدة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
10:50 PM

كلمة "محمد بن زايد" الترحيبية بولي العهد تتصدر عناوين الصحف ومنصات التواصل الإماراتية

قال: أهلاً بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
2,370

تصدرت كلمة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الترحيبية لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، صفحات الصحف الإماراتية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي استهلت بقوله: أرحب بأخي ‫محمد بن سلمان بين أهله في ‫الإمارات ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وتفصيلاً، ركزت كلمات الشيخ محمد بن زايد على أن التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وركزت الصحف الإماراتية على خبر تقديم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وسام زايد من الدرجة الأولى إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يُعد أرفع الأوسمة الإماراتية، والذي جرت العادة على منحه لأصحاب السمو والملوك والرؤساء وقادة الدول تقديراً وتعبيراً عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وطيدة.

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