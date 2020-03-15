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الخريطة الكاملة للمرافق الطبية البديلة لسكان القطيف أثناء الحجر الصحي

توجيه بتوفير الخدمات لمَن تمنعهم تخوفات "كورونا" من مراجعة المستشفيات

وجّه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالشرقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي؛ بتوفير الخدمات الصحية كافة لسكان محافظة القطيف الذين تمنعهم الظروف الراهنة من مراجعة مستشفيات المنطقة.

وتمثل التوجيه بتخصيص مركز الرضا الصحي لخدمة عيادات سيولة الدم، وعيادة النساء والحمل والولادة ذي الخطورة العالية، وصيدلية لصرف أدوية مراجعي مجمع الدمام الطبي، إضافة إلى خدمات نقل وصرف الأدوية من مستشفيات المنطقة الأخرى الحكومية والخاصة من الساعة 8 صباحاً إلى ٤ مساءً، فيما تم تخصيص مركز صحي دارين لأخذ عينات المخالطين من الساعة 8 صباحاً إلى 12 منتصف الليل على مدار الأسبوع.

وتضمن التوجيه، أن يكون مركز سنابس الصحي لاستقبال الحالات التابعة لمركز دارين لغير المخالطين وحالات قرية سنابس، إضافة إلى خدمات نقل وصرف الأدوية من مستشفيات المنطقة الأخرى الحكومية والخاصة من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل.

ووجّه "الغامدي" بتخصيص مركز حلة محيش الصحي كعيادات للطب النفسي بالتعاون مع مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، إضافة لدار الملاحظة، ويعمل على مدار الساعة من الأحد حتى الخميس؛ حيث يتم تقديم خدمات نقل عينات مرضى الطب النفسي كل ساعتين وصرف الأدوية بعد التأكد من العينات، إضافة إلى خدمات نقل وصرف الأدوية من مستشفيات المنطقة الأخرى الحكومية والخاصة.

فيما تقرر نقل العيادات الأخرى لمركز الجارودية والتوبي من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، في حين تم تحويل مركز الجش الصحي إلى مركز رعاية أولية وعاجلة طيلة أيام الأسبوع بما فيها عطلة نهاية الأسبوع وخدمات نقل وصرف الأدوية من مستشفيات المنطقة الأخرى الحكومية والخاصة وعلى مدار الساعة يومياً.

وأكد "الغامدي"؛ أن هذه التوجيهات تهدف إلى التسهيل على سكان محافظة القطيف وخدمتهم دون الحاجة إلى المستشفيات في المدن الأخرى.

محافظة القطيف الحجر الصحي فيروس كورنا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخريطة الكاملة للمرافق الطبية البديلة لسكان القطيف أثناء الحجر الصحي
سبق

وجّه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالشرقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي؛ بتوفير الخدمات الصحية كافة لسكان محافظة القطيف الذين تمنعهم الظروف الراهنة من مراجعة مستشفيات المنطقة.

وتمثل التوجيه بتخصيص مركز الرضا الصحي لخدمة عيادات سيولة الدم، وعيادة النساء والحمل والولادة ذي الخطورة العالية، وصيدلية لصرف أدوية مراجعي مجمع الدمام الطبي، إضافة إلى خدمات نقل وصرف الأدوية من مستشفيات المنطقة الأخرى الحكومية والخاصة من الساعة 8 صباحاً إلى ٤ مساءً، فيما تم تخصيص مركز صحي دارين لأخذ عينات المخالطين من الساعة 8 صباحاً إلى 12 منتصف الليل على مدار الأسبوع.

وتضمن التوجيه، أن يكون مركز سنابس الصحي لاستقبال الحالات التابعة لمركز دارين لغير المخالطين وحالات قرية سنابس، إضافة إلى خدمات نقل وصرف الأدوية من مستشفيات المنطقة الأخرى الحكومية والخاصة من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل.

ووجّه "الغامدي" بتخصيص مركز حلة محيش الصحي كعيادات للطب النفسي بالتعاون مع مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، إضافة لدار الملاحظة، ويعمل على مدار الساعة من الأحد حتى الخميس؛ حيث يتم تقديم خدمات نقل عينات مرضى الطب النفسي كل ساعتين وصرف الأدوية بعد التأكد من العينات، إضافة إلى خدمات نقل وصرف الأدوية من مستشفيات المنطقة الأخرى الحكومية والخاصة.

فيما تقرر نقل العيادات الأخرى لمركز الجارودية والتوبي من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، في حين تم تحويل مركز الجش الصحي إلى مركز رعاية أولية وعاجلة طيلة أيام الأسبوع بما فيها عطلة نهاية الأسبوع وخدمات نقل وصرف الأدوية من مستشفيات المنطقة الأخرى الحكومية والخاصة وعلى مدار الساعة يومياً.

وأكد "الغامدي"؛ أن هذه التوجيهات تهدف إلى التسهيل على سكان محافظة القطيف وخدمتهم دون الحاجة إلى المستشفيات في المدن الأخرى.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
01:02 PM

الخريطة الكاملة للمرافق الطبية البديلة لسكان القطيف أثناء الحجر الصحي

توجيه بتوفير الخدمات لمَن تمنعهم تخوفات "كورونا" من مراجعة المستشفيات

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عبدالله السالم - الدمام
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وجّه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالشرقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي؛ بتوفير الخدمات الصحية كافة لسكان محافظة القطيف الذين تمنعهم الظروف الراهنة من مراجعة مستشفيات المنطقة.

وتمثل التوجيه بتخصيص مركز الرضا الصحي لخدمة عيادات سيولة الدم، وعيادة النساء والحمل والولادة ذي الخطورة العالية، وصيدلية لصرف أدوية مراجعي مجمع الدمام الطبي، إضافة إلى خدمات نقل وصرف الأدوية من مستشفيات المنطقة الأخرى الحكومية والخاصة من الساعة 8 صباحاً إلى ٤ مساءً، فيما تم تخصيص مركز صحي دارين لأخذ عينات المخالطين من الساعة 8 صباحاً إلى 12 منتصف الليل على مدار الأسبوع.

وتضمن التوجيه، أن يكون مركز سنابس الصحي لاستقبال الحالات التابعة لمركز دارين لغير المخالطين وحالات قرية سنابس، إضافة إلى خدمات نقل وصرف الأدوية من مستشفيات المنطقة الأخرى الحكومية والخاصة من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل.

ووجّه "الغامدي" بتخصيص مركز حلة محيش الصحي كعيادات للطب النفسي بالتعاون مع مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، إضافة لدار الملاحظة، ويعمل على مدار الساعة من الأحد حتى الخميس؛ حيث يتم تقديم خدمات نقل عينات مرضى الطب النفسي كل ساعتين وصرف الأدوية بعد التأكد من العينات، إضافة إلى خدمات نقل وصرف الأدوية من مستشفيات المنطقة الأخرى الحكومية والخاصة.

فيما تقرر نقل العيادات الأخرى لمركز الجارودية والتوبي من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، في حين تم تحويل مركز الجش الصحي إلى مركز رعاية أولية وعاجلة طيلة أيام الأسبوع بما فيها عطلة نهاية الأسبوع وخدمات نقل وصرف الأدوية من مستشفيات المنطقة الأخرى الحكومية والخاصة وعلى مدار الساعة يومياً.

وأكد "الغامدي"؛ أن هذه التوجيهات تهدف إلى التسهيل على سكان محافظة القطيف وخدمتهم دون الحاجة إلى المستشفيات في المدن الأخرى.

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