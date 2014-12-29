النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثقافة" تفتح باب التسجيل في "أول ماراثون للأفكار الثقافية"

جوائزه تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال

فتحت وزارة الثقافة باب التسجيل أمام أصحاب الأفكار الثقافية الخلاقة من المبدعين والمبدعات في أنشطة المهرجانات والفعاليات، وذلك من خلال "ماراثون الأفكار الثقافية (الآيدياثون)"، الذي يتسابق فيه المشاركون من أجل الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى لأفضل الأفكار الثقافية، والظفر بجوائز تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال.

ويبدأ التسجيل اليوم، ولمدة 14 يومًا، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالماراثون: (https://engage.moc.gov.sa/ideathon).

ويأتي "ماراثون الأفكار الثقافية" الأول من نوعه في المملكة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) ليعلن انطلاقة أنشطة مركز الأفكار الثقافية التابع لوزارة الثقافة.

ويهتم الماراثون، الذي يقام بشراكةٍ مالية مع البنك الأهلي التجاري، بتطوير الأفكار المتقدمة، وتحويلها إلى فعاليات ومهرجانات ثقافية مميزة، مع تقديم الدعم والتدريب للمشاركين بأسلوب التفكير التصميمي؛ للخروج بأفكار إبداعية ومتطورة.

وتبدأ عملية فرز أسماء المسجلين في "ماراثون الأفكار الثقافية" 11 يناير، وتستمر خمسة أيام، على أن تعلن نتائج الفرق المشاركة في 16 يناير، وفي اليوم التالي تبدأ مرحلة تشكيل الفرق بناءً على نتائج الفرز.

وتنطلق أعمال المارثون في 18 يناير، وتستمر فعالياته افتراضيًّا 5 أيام، يتخللها ورش عمل وجلسات حوارية وإرشادية، ومساعدة الفرق على إعداد ملفات أفكارهم للعرض أمام لجنة التحكيم، على أن يختتم فعالياته بإعلان النتائج النهائية واختيار ثلاثة فرق فائزة في 26 يناير.

وحددت وزارة الثقافة 11 مجالاً ثقافيًّا للتنافس في المارثون، هي: المتاحف، الأفلام، التراث، الأزياء، المكتبات، الأدب والنشر، فنون الطهي، الفنون البصرية، فنون العمارة والتصميم، المسرح والفنون الأدائية، والموسيقى".

وتهدف الوزارة من تنظيم "ماراثون الأفكار الثقافية" إلى إتاحة الفرصة للمبدعين كأفراد وروّاد أعمال وشركات متخصصة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية؛ وذلك من أجل المشاركة بأفكارهم ودعمها وتطويرها، إضافة إلى خلق مجال حيوي لتوليد الأفكار الإبداعية تحت مظلة مركز الأفكار الثقافية.

وزارة الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثقافة" تفتح باب التسجيل في "أول ماراثون للأفكار الثقافية"
سبق

فتحت وزارة الثقافة باب التسجيل أمام أصحاب الأفكار الثقافية الخلاقة من المبدعين والمبدعات في أنشطة المهرجانات والفعاليات، وذلك من خلال "ماراثون الأفكار الثقافية (الآيدياثون)"، الذي يتسابق فيه المشاركون من أجل الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى لأفضل الأفكار الثقافية، والظفر بجوائز تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال.

ويبدأ التسجيل اليوم، ولمدة 14 يومًا، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالماراثون: (https://engage.moc.gov.sa/ideathon).

ويأتي "ماراثون الأفكار الثقافية" الأول من نوعه في المملكة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) ليعلن انطلاقة أنشطة مركز الأفكار الثقافية التابع لوزارة الثقافة.

ويهتم الماراثون، الذي يقام بشراكةٍ مالية مع البنك الأهلي التجاري، بتطوير الأفكار المتقدمة، وتحويلها إلى فعاليات ومهرجانات ثقافية مميزة، مع تقديم الدعم والتدريب للمشاركين بأسلوب التفكير التصميمي؛ للخروج بأفكار إبداعية ومتطورة.

وتبدأ عملية فرز أسماء المسجلين في "ماراثون الأفكار الثقافية" 11 يناير، وتستمر خمسة أيام، على أن تعلن نتائج الفرق المشاركة في 16 يناير، وفي اليوم التالي تبدأ مرحلة تشكيل الفرق بناءً على نتائج الفرز.

وتنطلق أعمال المارثون في 18 يناير، وتستمر فعالياته افتراضيًّا 5 أيام، يتخللها ورش عمل وجلسات حوارية وإرشادية، ومساعدة الفرق على إعداد ملفات أفكارهم للعرض أمام لجنة التحكيم، على أن يختتم فعالياته بإعلان النتائج النهائية واختيار ثلاثة فرق فائزة في 26 يناير.

وحددت وزارة الثقافة 11 مجالاً ثقافيًّا للتنافس في المارثون، هي: المتاحف، الأفلام، التراث، الأزياء، المكتبات، الأدب والنشر، فنون الطهي، الفنون البصرية، فنون العمارة والتصميم، المسرح والفنون الأدائية، والموسيقى".

وتهدف الوزارة من تنظيم "ماراثون الأفكار الثقافية" إلى إتاحة الفرصة للمبدعين كأفراد وروّاد أعمال وشركات متخصصة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية؛ وذلك من أجل المشاركة بأفكارهم ودعمها وتطويرها، إضافة إلى خلق مجال حيوي لتوليد الأفكار الإبداعية تحت مظلة مركز الأفكار الثقافية.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
10:20 PM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
11:20 PM

"الثقافة" تفتح باب التسجيل في "أول ماراثون للأفكار الثقافية"

جوائزه تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
240

فتحت وزارة الثقافة باب التسجيل أمام أصحاب الأفكار الثقافية الخلاقة من المبدعين والمبدعات في أنشطة المهرجانات والفعاليات، وذلك من خلال "ماراثون الأفكار الثقافية (الآيدياثون)"، الذي يتسابق فيه المشاركون من أجل الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى لأفضل الأفكار الثقافية، والظفر بجوائز تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال.

ويبدأ التسجيل اليوم، ولمدة 14 يومًا، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالماراثون: (https://engage.moc.gov.sa/ideathon).

ويأتي "ماراثون الأفكار الثقافية" الأول من نوعه في المملكة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) ليعلن انطلاقة أنشطة مركز الأفكار الثقافية التابع لوزارة الثقافة.

ويهتم الماراثون، الذي يقام بشراكةٍ مالية مع البنك الأهلي التجاري، بتطوير الأفكار المتقدمة، وتحويلها إلى فعاليات ومهرجانات ثقافية مميزة، مع تقديم الدعم والتدريب للمشاركين بأسلوب التفكير التصميمي؛ للخروج بأفكار إبداعية ومتطورة.

وتبدأ عملية فرز أسماء المسجلين في "ماراثون الأفكار الثقافية" 11 يناير، وتستمر خمسة أيام، على أن تعلن نتائج الفرق المشاركة في 16 يناير، وفي اليوم التالي تبدأ مرحلة تشكيل الفرق بناءً على نتائج الفرز.

وتنطلق أعمال المارثون في 18 يناير، وتستمر فعالياته افتراضيًّا 5 أيام، يتخللها ورش عمل وجلسات حوارية وإرشادية، ومساعدة الفرق على إعداد ملفات أفكارهم للعرض أمام لجنة التحكيم، على أن يختتم فعالياته بإعلان النتائج النهائية واختيار ثلاثة فرق فائزة في 26 يناير.

وحددت وزارة الثقافة 11 مجالاً ثقافيًّا للتنافس في المارثون، هي: المتاحف، الأفلام، التراث، الأزياء، المكتبات، الأدب والنشر، فنون الطهي، الفنون البصرية، فنون العمارة والتصميم، المسرح والفنون الأدائية، والموسيقى".

وتهدف الوزارة من تنظيم "ماراثون الأفكار الثقافية" إلى إتاحة الفرصة للمبدعين كأفراد وروّاد أعمال وشركات متخصصة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية؛ وذلك من أجل المشاركة بأفكارهم ودعمها وتطويرها، إضافة إلى خلق مجال حيوي لتوليد الأفكار الإبداعية تحت مظلة مركز الأفكار الثقافية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,742
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,169
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة