9568 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إسبانيا.. و19886 حالة في إيطاليا

سجلت إسبانيا 9568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و345 حالة وفاة.



وأشارت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان لها أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,180,212 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 68,813.



فيما سجلت إيطاليا 19886 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و308 حالات وفاة.



وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 2,868,435 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 96974.