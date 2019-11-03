النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور" يوضح: فيديو "مفحطي الرياض": قديم وتم ضبطهم ومعاقبتهم

قال: الحادثة وقعت قبل ٣ سنوات في طريق الملك خالد

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الفيديو المتداول لمخالفين يمارسون التفحيط في أحد طرق الرياض الرئيسية، قديم وتم ضبط المخالفين ومعاقبتهم.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الدائري الغربي.. يبثون الرعب في قلوب الآمنين في غياب المرور"، حيث علق المرور السعودي بأن هذا المقطع منذ ثلاث سنوات على طريق الملك خالد، وقد تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

المرور التفحيط الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور" يوضح: فيديو "مفحطي الرياض": قديم وتم ضبطهم ومعاقبتهم
سبق

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الفيديو المتداول لمخالفين يمارسون التفحيط في أحد طرق الرياض الرئيسية، قديم وتم ضبط المخالفين ومعاقبتهم.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الدائري الغربي.. يبثون الرعب في قلوب الآمنين في غياب المرور"، حيث علق المرور السعودي بأن هذا المقطع منذ ثلاث سنوات على طريق الملك خالد، وقد تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
05:28 PM

"المرور" يوضح: فيديو "مفحطي الرياض": قديم وتم ضبطهم ومعاقبتهم

قال: الحادثة وقعت قبل ٣ سنوات في طريق الملك خالد

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
6
6,082

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الفيديو المتداول لمخالفين يمارسون التفحيط في أحد طرق الرياض الرئيسية، قديم وتم ضبط المخالفين ومعاقبتهم.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الدائري الغربي.. يبثون الرعب في قلوب الآمنين في غياب المرور"، حيث علق المرور السعودي بأن هذا المقطع منذ ثلاث سنوات على طريق الملك خالد، وقد تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,553
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,883
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,321
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,519

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة