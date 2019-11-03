أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الفيديو المتداول لمخالفين يمارسون التفحيط في أحد طرق الرياض الرئيسية، قديم وتم ضبط المخالفين ومعاقبتهم. جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الدائري الغربي.. يبثون الرعب في قلوب الآمنين في غياب المرور"، حيث علق المرور السعودي بأن هذا المقطع منذ ثلاث سنوات على طريق الملك خالد، وقد تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

"المرور" يوضح: فيديو "مفحطي الرياض": قديم وتم ضبطهم ومعاقبتهم فهد الغبيوي سبق 2019-11-03 أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الفيديو المتداول لمخالفين يمارسون التفحيط في أحد طرق الرياض الرئيسية، قديم وتم ضبط المخالفين ومعاقبتهم.



جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الدائري الغربي.. يبثون الرعب في قلوب الآمنين في غياب المرور"، حيث علق المرور السعودي بأن هذا المقطع منذ ثلاث سنوات على طريق الملك خالد، وقد تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 05:28 PM

"المرور" يوضح: فيديو "مفحطي الرياض": قديم وتم ضبطهم ومعاقبتهم قال: الحادثة وقعت قبل ٣ سنوات في طريق الملك خالد





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أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الفيديو المتداول لمخالفين يمارسون التفحيط في أحد طرق الرياض الرئيسية، قديم وتم ضبط المخالفين ومعاقبتهم.



جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الدائري الغربي.. يبثون الرعب في قلوب الآمنين في غياب المرور"، حيث علق المرور السعودي بأن هذا المقطع منذ ثلاث سنوات على طريق الملك خالد، وقد تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.