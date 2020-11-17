البرلمان العربي يحث إثيوبيا على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من النيل

شدّد على ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الجميع

حثّ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي إثيوبيا على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه نهر النيل، والتي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسوداني، مشدداً على ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث، واحتياجات شعوبها الجوهرية.

جاء ذلك في رسائل مكتوبة وجهها الدكتور "السلمي" إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب الإثيوبي؛ لإبلاغهم قرار البرلمان العربي الذي تم التصويت عليه بالموافقة في جلسة البرلمان التي عُقِدت بالقاهرة بشأن التضامن الكامل مع مصر والسودان لحماية أمنهما المائي، وأهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

ودعا رئيس البرلمان العربي وفقاً لبيان أصدره اليوم إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا المتعلقة بمشروع سد النهضة، مؤكداً دعم البرلمان العربي التام لكل الإجراءات والمساعي التي تتخذها مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.