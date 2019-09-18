الجامعة العربية تحتفل بـ"الشاب العربي النموذج".. غدًا

ینظم مجلس الشباب العربي للتنمیة المتكاملة، بالتعاون والتنظیم المشترك مع قطاع الشؤون الاجتماعیة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة "إدارة منظمات المجتمع المدني- إدارة الشباب والریاضة"، غدًا الخميس، حفل تتويج الفائزين بمسابقة "الشاب النموذج" في نسختها الثانیة تحت شعار "الطریق نحو الانتماء"؛ وذلك بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. يأتي ذلك حرصًا من جامعة الدول العربية على دعم ومساندة الشباب العربي في كل المجالات التنموية، وتقديم التوعية والتثقيف لهم، وتحفيزهم على المشاركة في التنمية المتكاملة بكل الدول العربية؛ لتحقيق أهداف القومية العربية، وبعد النجاح الذي تَحقق خلال فعاليات مسابقة "الشاب النموذج" في نسختها الأولى، والتي عُقدت شهر سبتمبر عام 2017 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها". وقالت رئيس مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبو غالي: ھذه المسابقة تُعد أول مسابقة في الوطن العربي تعمل على إبراز القدوة الشابة والرمز الشبابي الذي یُعد نموذجًا للشباب، وتھدف إلى إبراز الشاب القدوة بالدول العربیة، وترسیخ الانتماء بالھویة الوطنیة والعربیة، واستنفار الھمم وغرس القیم لدى الشباب، والتمسك بالعادات والتقالید العربیة الأصیلة. وأكدت حرص مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة على العمل على هذه المسابقة في هذه الحقبة الزمنية الصعبة والحرجة التي استهدفت فيها قوى الشر والمؤامرة شباب الأمة العربية للتلاعب بفكرهم وقيمهم وسلوكهم ومعتقداتهم وعقائدهم؛ بهدف التأثير على الأجيال الحالية والقادمة، في محاولة لتغير ثقافة الأمة العربية العريقة من خلال تغير ثقافة شبابها. وأضافت: ما ظهر بشكل واضح خلال الحقبة الزمنية الحالية في سلوكيات بعض الشباب العربي؛ حيث ظهرت سلوكيات مغايرة للقيم العربية بما تحمله من عادات وتقاليد ومعتقدات وأساليب تعامل تربت عليها أجيال حملت بين طياتها الرقي والطيبة والانتماء والولاء والإبداع والحفاظ على الهوية واحترام القيادات والرموز العربية من أجل الحفاظ علي هيبة الوطن. وأردفت: مبادرة "الشاب النموذج" تُركز على توجيه رسالة من الشباب إلى الشباب، وإبراز النموذج الشاب الذي يمثل القدوة والرمز للشباب العربي، والعمل على استنفار الهمم وغرس القيم والخلق الحسن، وغرس الانتماء، وضمان الاستقرار والأمن والسلام. وتابعت "أبو غالي": حفاظًا على هذه المبادرة القيمة التي لاقت استحسانًا واسعًا بالدول العربية، تم تعميمها بجميع الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية ومجلس الشباب العربي ومكاتبه بالدول العربية، يختار فيها شباب كل دولة عربية الشابَّ القدوة والنموذج عن دولتهم، في عرس ديمقراطي تبرز فيه نماذج رائعة من شباب الوطن العربي. وقالت: سيتم تنظيم المسابقة سنويًّا؛ على أن يتم تدويل الاحتفال بتكريم الشاب النموذج كل عام بدولة عربية، وقرر مجلس إدارة الشباب العربي تطويرَ مبادرة "الشاب النموذج" وتحويلها إلى مسابقة يدعو فيها الشباب العربي بكل دولة إلى ترشيح الشاب النموذج عن دولته؛ وبهذا يكون الشباب العربي هم مَن اختاروا من يرونه النموذج والقدوة من بينهم. من جانبه، ثمّن عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري الجهودَ العربية الرائدة التي يقوم بها مجلس الشباب العربي منذ عام 2003، وما قدمه من مبادرات وبرامج استفاد منها الآلاف من الشباب العربي، تُوجت مؤخرًا بمسابقة "الشاب النموذج" لاختيار القدوة الشابة. وأشار إلى أن هذه البرامج قد ساعدت كثيرًا في تمليك الشباب العربي القدرات والمعارف التي تمكّنهم من خدمة مجتمعاتهم ولعب دور قيادي في صناعة المستقبل. وأضاف: الأهداف التي تسعى الجائزة إلى تحقيقها، من بينها إبراز الشاب القدوة بالدول العربية، وترسيخ الانتماء للهوية الوطنية والعربية، واستنفار الهمم وغرس القيم لدى الشباب، والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة، والارتقاء بالسلوكيات الحياتية لدى الشباب.

الجامعة العربية تحتفل بـ"الشاب العربي النموذج".. غدًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-18 ینظم مجلس الشباب العربي للتنمیة المتكاملة، بالتعاون والتنظیم المشترك مع قطاع الشؤون الاجتماعیة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة "إدارة منظمات المجتمع المدني- إدارة الشباب والریاضة"، غدًا الخميس، حفل تتويج الفائزين بمسابقة "الشاب النموذج" في نسختها الثانیة تحت شعار "الطریق نحو الانتماء"؛ وذلك بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

يأتي ذلك حرصًا من جامعة الدول العربية على دعم ومساندة الشباب العربي في كل المجالات التنموية، وتقديم التوعية والتثقيف لهم، وتحفيزهم على المشاركة في التنمية المتكاملة بكل الدول العربية؛ لتحقيق أهداف القومية العربية، وبعد النجاح الذي تَحقق خلال فعاليات مسابقة "الشاب النموذج" في نسختها الأولى، والتي عُقدت شهر سبتمبر عام 2017 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها".

وقالت رئيس مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبو غالي: ھذه المسابقة تُعد أول مسابقة في الوطن العربي تعمل على إبراز القدوة الشابة والرمز الشبابي الذي یُعد نموذجًا للشباب، وتھدف إلى إبراز الشاب القدوة بالدول العربیة، وترسیخ الانتماء بالھویة الوطنیة والعربیة، واستنفار الھمم وغرس القیم لدى الشباب، والتمسك بالعادات والتقالید العربیة الأصیلة.

وأكدت حرص مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة على العمل على هذه المسابقة في هذه الحقبة الزمنية الصعبة والحرجة التي استهدفت فيها قوى الشر والمؤامرة شباب الأمة العربية للتلاعب بفكرهم وقيمهم وسلوكهم ومعتقداتهم وعقائدهم؛ بهدف التأثير على الأجيال الحالية والقادمة، في محاولة لتغير ثقافة الأمة العربية العريقة من خلال تغير ثقافة شبابها.

وأضافت: ما ظهر بشكل واضح خلال الحقبة الزمنية الحالية في سلوكيات بعض الشباب العربي؛ حيث ظهرت سلوكيات مغايرة للقيم العربية بما تحمله من عادات وتقاليد ومعتقدات وأساليب تعامل تربت عليها أجيال حملت بين طياتها الرقي والطيبة والانتماء والولاء والإبداع والحفاظ على الهوية واحترام القيادات والرموز العربية من أجل الحفاظ علي هيبة الوطن.

وأردفت: مبادرة "الشاب النموذج" تُركز على توجيه رسالة من الشباب إلى الشباب، وإبراز النموذج الشاب الذي يمثل القدوة والرمز للشباب العربي، والعمل على استنفار الهمم وغرس القيم والخلق الحسن، وغرس الانتماء، وضمان الاستقرار والأمن والسلام.

وتابعت "أبو غالي": حفاظًا على هذه المبادرة القيمة التي لاقت استحسانًا واسعًا بالدول العربية، تم تعميمها بجميع الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية ومجلس الشباب العربي ومكاتبه بالدول العربية، يختار فيها شباب كل دولة عربية الشابَّ القدوة والنموذج عن دولتهم، في عرس ديمقراطي تبرز فيه نماذج رائعة من شباب الوطن العربي.

وقالت: سيتم تنظيم المسابقة سنويًّا؛ على أن يتم تدويل الاحتفال بتكريم الشاب النموذج كل عام بدولة عربية، وقرر مجلس إدارة الشباب العربي تطويرَ مبادرة "الشاب النموذج" وتحويلها إلى مسابقة يدعو فيها الشباب العربي بكل دولة إلى ترشيح الشاب النموذج عن دولته؛ وبهذا يكون الشباب العربي هم مَن اختاروا من يرونه النموذج والقدوة من بينهم.

من جانبه، ثمّن عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري الجهودَ العربية الرائدة التي يقوم بها مجلس الشباب العربي منذ عام 2003، وما قدمه من مبادرات وبرامج استفاد منها الآلاف من الشباب العربي، تُوجت مؤخرًا بمسابقة "الشاب النموذج" لاختيار القدوة الشابة.

وأشار إلى أن هذه البرامج قد ساعدت كثيرًا في تمليك الشباب العربي القدرات والمعارف التي تمكّنهم من خدمة مجتمعاتهم ولعب دور قيادي في صناعة المستقبل.

وأضاف: الأهداف التي تسعى الجائزة إلى تحقيقها، من بينها إبراز الشاب القدوة بالدول العربية، وترسيخ الانتماء للهوية الوطنية والعربية، واستنفار الهمم وغرس القيم لدى الشباب، والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة، والارتقاء بالسلوكيات الحياتية لدى الشباب.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 02:10 PM

الجامعة العربية تحتفل بـ"الشاب العربي النموذج".. غدًا ترسيخًا للانتماء للھویة الوطنیة وتحفيزًا للمشاركة بالتنمية





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ینظم مجلس الشباب العربي للتنمیة المتكاملة، بالتعاون والتنظیم المشترك مع قطاع الشؤون الاجتماعیة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة "إدارة منظمات المجتمع المدني- إدارة الشباب والریاضة"، غدًا الخميس، حفل تتويج الفائزين بمسابقة "الشاب النموذج" في نسختها الثانیة تحت شعار "الطریق نحو الانتماء"؛ وذلك بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

يأتي ذلك حرصًا من جامعة الدول العربية على دعم ومساندة الشباب العربي في كل المجالات التنموية، وتقديم التوعية والتثقيف لهم، وتحفيزهم على المشاركة في التنمية المتكاملة بكل الدول العربية؛ لتحقيق أهداف القومية العربية، وبعد النجاح الذي تَحقق خلال فعاليات مسابقة "الشاب النموذج" في نسختها الأولى، والتي عُقدت شهر سبتمبر عام 2017 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها".

وقالت رئيس مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبو غالي: ھذه المسابقة تُعد أول مسابقة في الوطن العربي تعمل على إبراز القدوة الشابة والرمز الشبابي الذي یُعد نموذجًا للشباب، وتھدف إلى إبراز الشاب القدوة بالدول العربیة، وترسیخ الانتماء بالھویة الوطنیة والعربیة، واستنفار الھمم وغرس القیم لدى الشباب، والتمسك بالعادات والتقالید العربیة الأصیلة.

وأكدت حرص مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة على العمل على هذه المسابقة في هذه الحقبة الزمنية الصعبة والحرجة التي استهدفت فيها قوى الشر والمؤامرة شباب الأمة العربية للتلاعب بفكرهم وقيمهم وسلوكهم ومعتقداتهم وعقائدهم؛ بهدف التأثير على الأجيال الحالية والقادمة، في محاولة لتغير ثقافة الأمة العربية العريقة من خلال تغير ثقافة شبابها.

وأضافت: ما ظهر بشكل واضح خلال الحقبة الزمنية الحالية في سلوكيات بعض الشباب العربي؛ حيث ظهرت سلوكيات مغايرة للقيم العربية بما تحمله من عادات وتقاليد ومعتقدات وأساليب تعامل تربت عليها أجيال حملت بين طياتها الرقي والطيبة والانتماء والولاء والإبداع والحفاظ على الهوية واحترام القيادات والرموز العربية من أجل الحفاظ علي هيبة الوطن.

وأردفت: مبادرة "الشاب النموذج" تُركز على توجيه رسالة من الشباب إلى الشباب، وإبراز النموذج الشاب الذي يمثل القدوة والرمز للشباب العربي، والعمل على استنفار الهمم وغرس القيم والخلق الحسن، وغرس الانتماء، وضمان الاستقرار والأمن والسلام.

وتابعت "أبو غالي": حفاظًا على هذه المبادرة القيمة التي لاقت استحسانًا واسعًا بالدول العربية، تم تعميمها بجميع الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية ومجلس الشباب العربي ومكاتبه بالدول العربية، يختار فيها شباب كل دولة عربية الشابَّ القدوة والنموذج عن دولتهم، في عرس ديمقراطي تبرز فيه نماذج رائعة من شباب الوطن العربي.

وقالت: سيتم تنظيم المسابقة سنويًّا؛ على أن يتم تدويل الاحتفال بتكريم الشاب النموذج كل عام بدولة عربية، وقرر مجلس إدارة الشباب العربي تطويرَ مبادرة "الشاب النموذج" وتحويلها إلى مسابقة يدعو فيها الشباب العربي بكل دولة إلى ترشيح الشاب النموذج عن دولته؛ وبهذا يكون الشباب العربي هم مَن اختاروا من يرونه النموذج والقدوة من بينهم.

من جانبه، ثمّن عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري الجهودَ العربية الرائدة التي يقوم بها مجلس الشباب العربي منذ عام 2003، وما قدمه من مبادرات وبرامج استفاد منها الآلاف من الشباب العربي، تُوجت مؤخرًا بمسابقة "الشاب النموذج" لاختيار القدوة الشابة.

وأشار إلى أن هذه البرامج قد ساعدت كثيرًا في تمليك الشباب العربي القدرات والمعارف التي تمكّنهم من خدمة مجتمعاتهم ولعب دور قيادي في صناعة المستقبل.

وأضاف: الأهداف التي تسعى الجائزة إلى تحقيقها، من بينها إبراز الشاب القدوة بالدول العربية، وترسيخ الانتماء للهوية الوطنية والعربية، واستنفار الهمم وغرس القيم لدى الشباب، والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة، والارتقاء بالسلوكيات الحياتية لدى الشباب.