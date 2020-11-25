وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ورياح نشطة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل.

"الوطني للأرصاد" ينبه من سحب رعدية ورياح نشطة على حائل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-25 نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ورياح نشطة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443 10:52 AM

"الوطني للأرصاد" ينبه من سحب رعدية ورياح نشطة على حائل تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً





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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ورياح نشطة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.