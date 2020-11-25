"الوطني للأرصاد" ينبه من سحب رعدية ورياح نشطة على حائل

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ورياح نشطة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ورياح نشطة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ورياح نشطة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ورياح نشطة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.