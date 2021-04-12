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"الأرصاد": سحب رعدية ورياح على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى 5 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ورياح على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
01:54 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ورياح على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى 5 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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