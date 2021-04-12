"الأرصاد": سحب رعدية ورياح على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.