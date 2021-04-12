"الأرصاد": سحب رعدية ورياح على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى 5 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.