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اتهام "ترامب" بإتلاف وثائق رئاسية في المرحاض

تحدى مرارًا القانون الخاص بتخزين السجلات

ذكرت الصحفية في "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان، أن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ألقى بشكل شخصي بعض الوثائق بشكل دوري في مرحاض البيت الأبيض"؛ وفقًا لما أوردت "سبوتنيك" اليوم "الخميس".

وقالت "هابرمان": "خلال السنوات التي قضاها ترامب في المنصب تحدى مرارًا وتكرارًا القانون الخاص بتخزين السجلات الرئاسية، الذي يقضي بأن يحتفظ رئيس الدولة بالاتصالات المكتوبة بشأن واجباته الرسمية".

وأضافت: "إن موظفي البيت الأبيض وجدوا عدة مرات وثائق ملقاة في المرحاض، حاول الرئيس السابق إتلافها بهذه الطريقة".

وأفادت بأن "ترامب" غالبًا ما كان يمزق المستندات، وبعد أن ترك منصبه أخذ معه بعض المواد المكتوبة.

واتهم موظفو إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في الولايات المتحدة "ترامب" الأسبوع الماضي بالاستحواذ على رسائل موجهة إليه من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهدايا قدمت إليه من رؤساء دول.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اتهام "ترامب" بإتلاف وثائق رئاسية في المرحاض
سبق

ذكرت الصحفية في "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان، أن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ألقى بشكل شخصي بعض الوثائق بشكل دوري في مرحاض البيت الأبيض"؛ وفقًا لما أوردت "سبوتنيك" اليوم "الخميس".

وقالت "هابرمان": "خلال السنوات التي قضاها ترامب في المنصب تحدى مرارًا وتكرارًا القانون الخاص بتخزين السجلات الرئاسية، الذي يقضي بأن يحتفظ رئيس الدولة بالاتصالات المكتوبة بشأن واجباته الرسمية".

وأضافت: "إن موظفي البيت الأبيض وجدوا عدة مرات وثائق ملقاة في المرحاض، حاول الرئيس السابق إتلافها بهذه الطريقة".

وأفادت بأن "ترامب" غالبًا ما كان يمزق المستندات، وبعد أن ترك منصبه أخذ معه بعض المواد المكتوبة.

واتهم موظفو إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في الولايات المتحدة "ترامب" الأسبوع الماضي بالاستحواذ على رسائل موجهة إليه من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهدايا قدمت إليه من رؤساء دول.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
06:38 PM

اتهام "ترامب" بإتلاف وثائق رئاسية في المرحاض

تحدى مرارًا القانون الخاص بتخزين السجلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الصحفية في "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان، أن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ألقى بشكل شخصي بعض الوثائق بشكل دوري في مرحاض البيت الأبيض"؛ وفقًا لما أوردت "سبوتنيك" اليوم "الخميس".

وقالت "هابرمان": "خلال السنوات التي قضاها ترامب في المنصب تحدى مرارًا وتكرارًا القانون الخاص بتخزين السجلات الرئاسية، الذي يقضي بأن يحتفظ رئيس الدولة بالاتصالات المكتوبة بشأن واجباته الرسمية".

وأضافت: "إن موظفي البيت الأبيض وجدوا عدة مرات وثائق ملقاة في المرحاض، حاول الرئيس السابق إتلافها بهذه الطريقة".

وأفادت بأن "ترامب" غالبًا ما كان يمزق المستندات، وبعد أن ترك منصبه أخذ معه بعض المواد المكتوبة.

واتهم موظفو إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في الولايات المتحدة "ترامب" الأسبوع الماضي بالاستحواذ على رسائل موجهة إليه من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهدايا قدمت إليه من رؤساء دول.

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