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"زايد": المصريون عازفون عن تلقي لقاحات "كورونا"

أشارت إلى رفض نسبة كبيرة من الطواقم الطبية لها

ذكرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم (السبت) أن هناك حالة من العزوف لدى المواطنين والأطباء عن تلقي لقاحات كورونا.

ولفتت هالة زايد في مؤتمر صحفي إلى أن نسبة كبيرة من الطواقم الطبية لم تلتزم بالحصول على اللقاح.

وأوضحت أن نسبة 50 في المئة فقط من الطواقم الطبية سجلوا للحصول على اللقاح، فيما تخلف 40 في المئة من أعضاء الطواقم الطبية المسجلين عن الحضور لمراكز التطعيم.

واعتبرت وزيرة الصحة أنه "لا يوجد رفاهية الاختيار بين أنواع اللقاحات المختلفة، وأنه يجب على المواطنين التسجيل من أجل الحصول على اللقاح، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأفادت هالة زايد بأن مصر ستنتج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال العام الجاري، عن طريق خطوط إنتاج شركة "فاكسيرا".

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"زايد": المصريون عازفون عن تلقي لقاحات "كورونا"
سبق

ذكرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم (السبت) أن هناك حالة من العزوف لدى المواطنين والأطباء عن تلقي لقاحات كورونا.

ولفتت هالة زايد في مؤتمر صحفي إلى أن نسبة كبيرة من الطواقم الطبية لم تلتزم بالحصول على اللقاح.

وأوضحت أن نسبة 50 في المئة فقط من الطواقم الطبية سجلوا للحصول على اللقاح، فيما تخلف 40 في المئة من أعضاء الطواقم الطبية المسجلين عن الحضور لمراكز التطعيم.

واعتبرت وزيرة الصحة أنه "لا يوجد رفاهية الاختيار بين أنواع اللقاحات المختلفة، وأنه يجب على المواطنين التسجيل من أجل الحصول على اللقاح، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأفادت هالة زايد بأن مصر ستنتج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال العام الجاري، عن طريق خطوط إنتاج شركة "فاكسيرا".

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
04:58 PM

"زايد": المصريون عازفون عن تلقي لقاحات "كورونا"

أشارت إلى رفض نسبة كبيرة من الطواقم الطبية لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم (السبت) أن هناك حالة من العزوف لدى المواطنين والأطباء عن تلقي لقاحات كورونا.

ولفتت هالة زايد في مؤتمر صحفي إلى أن نسبة كبيرة من الطواقم الطبية لم تلتزم بالحصول على اللقاح.

وأوضحت أن نسبة 50 في المئة فقط من الطواقم الطبية سجلوا للحصول على اللقاح، فيما تخلف 40 في المئة من أعضاء الطواقم الطبية المسجلين عن الحضور لمراكز التطعيم.

واعتبرت وزيرة الصحة أنه "لا يوجد رفاهية الاختيار بين أنواع اللقاحات المختلفة، وأنه يجب على المواطنين التسجيل من أجل الحصول على اللقاح، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأفادت هالة زايد بأن مصر ستنتج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال العام الجاري، عن طريق خطوط إنتاج شركة "فاكسيرا".

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