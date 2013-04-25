المحامي "العصيمي" يحصل على الماجستير في الفقه المقارن بجامعة طيبة

حصل المحامي زايد بن نجر العصيمي العتيبي، على درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة طيبة بالمدينة المنورة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
وتبارك أسرة صحيفة "سبق" للمحامي "العتيبي"، وتتمنى له التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.
حصل المحامي زايد بن نجر العصيمي العتيبي، على درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة طيبة بالمدينة المنورة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
وتبارك أسرة صحيفة "سبق" للمحامي "العتيبي"، وتتمنى له التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.
حصل المحامي زايد بن نجر العصيمي العتيبي، على درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة طيبة بالمدينة المنورة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
وتبارك أسرة صحيفة "سبق" للمحامي "العتيبي"، وتتمنى له التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.
حصل المحامي زايد بن نجر العصيمي العتيبي، على درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة طيبة بالمدينة المنورة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
وتبارك أسرة صحيفة "سبق" للمحامي "العتيبي"، وتتمنى له التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.