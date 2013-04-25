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المحامي "العصيمي" يحصل على الماجستير في الفقه المقارن بجامعة طيبة

حصل المحامي زايد بن نجر العصيمي العتيبي، على درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة طيبة بالمدينة المنورة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وتبارك أسرة صحيفة "سبق" للمحامي "العتيبي"، وتتمنى له التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.

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المحامي "العصيمي" يحصل على الماجستير في الفقه المقارن بجامعة طيبة
سبق

حصل المحامي زايد بن نجر العصيمي العتيبي، على درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة طيبة بالمدينة المنورة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وتبارك أسرة صحيفة "سبق" للمحامي "العتيبي"، وتتمنى له التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
09:53 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
10:55 PM

المحامي "العصيمي" يحصل على الماجستير في الفقه المقارن بجامعة طيبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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حصل المحامي زايد بن نجر العصيمي العتيبي، على درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة طيبة بالمدينة المنورة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وتبارك أسرة صحيفة "سبق" للمحامي "العتيبي"، وتتمنى له التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.

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